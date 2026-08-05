El Gobierno alerta a las CCAA que si se niegan a acoger menores de Ceuta "entonces tendrá que actuar de oficio Fiscalía"

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, comparece tras visitar la barriada del Príncipe Alfonso- DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN CEUTA

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha advertido de que si las comunidades autónomas se niegan a acoger menores migrantes procedentes de Ceuta, "entonces, tendrá que actuar de oficio Fiscalía de menores". "Evidentemente, la ley tiene que cumplirse", ha manifestado.

En una entrevista en la 'Cadena SER', recogida por Europa Press, Pérez Triano ha afirmado que desconocen con exactitud la cantidad de menores que están en las calles de Ceuta y que la ciudad cifra en 500, pero ha añadido que la "prioridad" es que salgan de esa situación. Además, ha señalado que los menores "solos tienen que ser atendidos en España". "Eso es ley y así tiene que ser", ha remarcado.

"Va a hacer falta solidaridad interterritorial para que estos menores terminen en otros lugares donde van a estar mejor puesto que es imposible por parte de la ciudad autónoma que pueda atender" a todos ellos, ha manifestado, al tiempo que ha agregado que Ceuta está "bastante desbordada".

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, espera que el Ejecutivo no tenga que "entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento" porque "ley obliga a las comunidades autónomas".

"Hay una Ley de Extranjería, hay un mecanismo con elementos objetivos para el reparto, para la reducción de la presión allí donde tenemos vías de entrada, como es el caso de Canarias o como es el caso de Ceuta y Melilla", ha manifestado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Cuerpo ha puesto sobre la mesa la "solidaridad" en este reparto a nivel de las comunidades autónomas y ha añadido que "muchas" de esas comunidades autónomas están gobernadas por el PP, el mismo partido que gobierna la ciudad autónoma.