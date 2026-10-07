Las marchas de la AECC contra el cáncer de mama en la provincia de Jaén esperan reunir a entre 6.000 y 8.000 personas

Presentación del circuito 'Jaén en marcha contra el cáncer'. - AECC-JAÉN

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El circuito 'Jaén en marcha contra el cáncer' prevé reunir a entre 6.000 y 8.000 personas en las marchas programadas los días 16, 17 y 18 de octubre en más de 40 poblaciones de Jaén para visibilizar el cáncer de mama y recabar fondos para su investigación.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la presentación de esta iniciativa impulsada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Jaén bajo el lema 'Una provincia caminando junta contra el cáncer de mama' y con la colaboración de la Diputación y de la Caja Rural de Jaén.

El acto ha contado con el presidente de la AECC en Jaén, Antonio Ruano; el presidente de la Administración provincial, Juan Latorre, y el responsable de Relaciones Institucionales de la citada entidad financiera, Juan Gallego.

Ruano ha señalado la continuidad de esta actividad, que desarrollará su segunda edición bajo el lema 'nos lo tomamos a pecho' para enfatizar la importancia de la investigación, el cuidados de las personas con cáncer y sus familiares y las actividades de prevención y detención precoz que multiplican las posibilidades de curación.

Tras agradecer el apoyo de la Diputación y Caja Rural y de los ayuntamientos de los municipios donde tendrán lugar las marchas, ha valorado la labor del voluntariado de la asociación y, muy especialmente, de las sedes locales que son las que hacen posible este circuito.

"Este tipo de actividades viene a consolidar no solamente la solidaridad que hay en la provincia, sino también de las entidades que apoyan todo el trabajo que se viene haciendo desde la asociación", ha afirmado.

El presidente de la AECC en Jaén ha apuntado que se prevé la participación de entre 6.000 y 8.000 personas, con la puesta a la venta de 6.500 camisetas solidarias, cuyos fondos se destinarán íntegramente a la investigación oncológica y a los servicios gratuitos de apoyo que la asociación ofrece en toda la provincia.

"Cada paso cuenta, cada euro cuenta y cada gesto solidario tiene un impacto real en la vida de alguien", ha asegurado. Al hilo, ha subrayado que la AECC ha aportado más de 32 millones de euros repartidos en más de 110 proyectos de investigación en torno al cáncer de mama, que es el tumor más frecuente en la población femenina en España.

Ruano ha recalcado que esta entidad "trabaja y lucha por intentar paliar la enfermedad, que muchas veces no solamente va asociada al diagnóstico, sino a una serie de problemas laborales o familiares que van condicionados a la enfermedad".

COMPROMISO

Por su parte, el presidente de la Diputación ha asegurado que "Jaén es una provincia comprometida, solidaria y participativa" y "lo demuestra con esta iniciativa que permite visibilizar esta enfermedad y poner el énfasis en la prevención y en la investigación".

Latorre, que ha agradecido la labor que desempeña la Asociación Española contra el Cáncer en Jaén y todas las delegaciones locales, "con las personas que padecen esta enfermedad y sus familias, pero muy especialmente por el impulso que hacen por la investigación".

Además, ha aludido al apoyo de la Diputación a este circuito porque "tiene que estar allí donde se la necesita" y ha animado a la ciudadanía a participar "para concienciar, para visibilizar la enfermedad, y para acompañar a las personas enfermas y a sus familias".

Finalmente, el responsable de Relaciones Institucionales de la Caja Rural de Jaén se ha referido a la colaboración con la AECC asociación, cuyas acciones "encomiables" ha valorado. "Trabajando principalmente en la prevención, en la investigación, y por supuesto, en el apoyo psicológico y personal, tanto a las personas afectadas como a los familiares", ha dicho.

El acto ha culminado con el llamamiento de cada delegación locale y su ayuntamiento para recoger la camiseta que en las próximas marchas será "un símbolo de unión de toda la provincia frente al cáncer". Una unidad en torno a la solidaridad y el compromiso con la investigación y la lucha contra el esta enfermedad que se ha reflejado también en la imagen final, con los presidentes y representantes locales posando juntos.

PARADAS

El circuito 'Jaén en marcha contra el cáncer de mama' se desarrollará en Navas de San Juan, Torredonjimeno, Lupión, Guadalimar, La Puerta de Segura, Sorihuela del Guadalimar, Santisteban del Puerto, Torredelcampo, Aldeahermosa, Jimena, Quesada, Sabiote, Castellar, Orcera, Arquillos, Linares, Jódar, Chiclana de Segura, Torreperogil, Mengíbar y La Bobadilla.

Igualmente, habrá marchas en Huelma, Baños de la Encina, Begíjar, Mancha Real, Bailén, Rus, Martos, La Guardia de Jaén, Guarromán, Úbeda, Beas de Segura, Iznatoraf, Alcaudete, Benatae, Cazorla, Castillo de Locubín, Santo Tomé, Valdepeñas de Jaén, Arjona, Espeluy, La Iruela, Porcuna y Villacarrillo.