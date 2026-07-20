Martos (Jaén) se prepara para acoger el 24 y 25 de julio una nueva edición de Vértigo Estival

Presentación de Vértigo Estival 2026 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Martos (Jaén) tiene este fin de semana, en concreto los días 24 y 25 de julio, una cita con la música independiente con la celebración un año más, y ya van 21, del Vértigo Estival, uno de los cinco festivales que forman parte de la acción promocional 'Jaén en julio', que promueve la Diputación de Jaén.

El director de este evento, José Molina, ha incidido en la idea de que "en una sociedad como la actual, en la que todo se valora a través de los números y la cantidad de gente que asiste a un evento o las escuchas en Spotify", en Vértigo Estival se apuesta por "un festival distinto, en el que la gente que vaya sabemos que va a disfrutar, igual que los artistas, y en un entorno como la piscina de Martos".

En cuanto al cartel de este año, Molina ha explicado que se apuesta por bandas que ya son relativamente conocidas, como Biznaga, Parque Sur, LisaSinson o Las Petunias, que ya tienen un cierto nivel en el escalafón independiente de la música española.

Junto a estas actuaciones, se contará también con un artista norteamericano, Stringfellow, que es uno de los más importantes a nivel mundial en el sonido 'power' pop.

Además, ha añadido que actuarán "bandas un poco más jóvenes, que están emergiendo y también, por supuesto, nuestra apuesta por la provincia de Jaén, que este año será el grupo Aldeaquemada, aparte de varios DJs".

Para completar el programa, Molina ha puesto el foco en los conciertos previstos el sábado por la mañana, a primera hora, en los jardines de la Casa de la Cultura, donde actuarán Javier Arnal & Vera, que vienen desde Almería, y Carlota Flanêur.

Como principal novedad, el organizador de Vértigo Estival ha avanzado que se celebrará una experiencia gastromusical, que estará a cargo del cocinero Marcos Reguera, y una cata de aceite de oliva virgen extra para los mecenas del festival.

Por su parte, el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha subrayado también "la singularidad" de este festival que se caracteriza por su "cercanía".

"La Diputación jiennense vuelve a refrescar la oferta cultural de la provincia con este maravilloso ejemplo de colaboración de festivales, de música y especialmente de espectáculos que aúnan multitud de esfuerzos entre los diferentes municipios que forman parte de esta red", ha dicho Lozano sobre la estrategia Jaén en Julio en la que se enmarca Vértigo Estival, que se desarrolla en la época estival "para poner encima de la mesa una oferta que convence a los turistas y también a multitud de personas amantes de la mejor música".

Respecto al festival marteño, el diputado ha incidido en que "sin duda alguna es diferente porque la organización, tanto el ayuntamiento como todo el colectivo, le ponen muchísimo cariño y empeño para que salga en las mejores condiciones".

En este sentido, ha destacado el uso de la piscina, un espacio municipal "perfectamente preparado para convivir, para divertirse y pasarlo bien, un lugar que llama a la convivencia y al disfrute, especialmente en estos tiempos estivales donde hace falta refrescarse".

A todo esto, Lozano le ha sumado que "es el mejor festival para conocer la música independiente de forma cercana". Por todo lo anterior, el diputado de Promoción y Turismo ha asegurado que Vértigo Estival supone "un soplo de aire fresco en la programación de verano de nuestra provincia".

Se trata de un festival en el que "se cuidan todos los detalles y es muy importante saber que no hay que hacer grandes colas para poder disfrutar de los mejores grupos".

De hecho, ha resaltado que "la atención es prácticamente personalizada, para tomar un refresco y para poder situarse en cualquier espacio que sea cercano precisamente al calor de la música", por lo que ha agregado que es "un festival propicio para disfrutar con familiares y amigos", además de "un complemento perfecto para conocer la provincia de Jaén desde otra forma, desde otro punto de vista".

Estos elementos "justifican", a juicio de Lozano, "la importante inversión pública" que hace la Diputación Provincial de Jaén en torno a este festival y los otros cuatro que conforman 'Jaén en Julio', a los que se dotan de recursos para que tengan los mejores carteles, que llevan cada año a miles de personas a desplazarse a la provincia de Jaén. En concreto, este año se esperan más de 75.000 visitantes.

Por su parte, el alcalde de Martos, Emilio Torres, ha remarcado que Vértigo Estival "es una apuesta por diversificar la oferta cultural" del municipio y ha agradecido el apoyo de la Diputación, al enmarcarlo en el programa de 'Jaén en Julio', y el trabajo del colectivo de voluntarios que lo organiza.

Para el alcalde marteño, la singularidad de este festival reside en que "no ha perdido esa esencia familiar que lo impregna todo y que atrae a tantos amantes de esta música", pero también ha puesto el foco en el "entorno en que se desarrolla".

En concreto, ha resaltado la piscina Bellavista, que "se cierra el viernes y el sábado para acoger el grueso de la programación", aunque habrá algunas actuaciones que se celebrarán en los jardines de la Casa de la Cultura, para disfrutar de conciertos acústicos.

Por último, ha expuesto otra particularidad de Vértigo Estival, que en su opinión "permite ver a grupos incipientes, que están despegando".