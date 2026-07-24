Óscar Puente carga contra Ayuso: "Si hay una mamarracha en España, esa eres tú"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). La Cámara Baja se reúne en pleno verano para debatir y - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha llamado "mamarracha" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que la mandataria autonómica haya censurado su actitud, tras arremeter éste contra los ejecutivos regionales del PP, y loara la coordinación entre administraciones frente a los "mamarrachos".

"De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese Gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú", ha espetado Puente a través de su perfil en la red social 'X'.

En un comentario previo Puente ha arremetido contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP por reclamar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para extinguir los incendios forestales mientras reducen impuestos a los ricos. "Luego piden al Gobierno que les resuelva la papeleta", ha remarcado.

"HAY QUE RESPONDERLE COMO SE MERECEN"

Puente ha denunciado que los 'populares' "firman pactos de gobierno en los que niegan el cambio climático", reducen los servicios de prevención y extinción de incendios" a la mínima expresión" y después "llaman pidiendo auxilio a ese gobierno al que insultan permanentemente y al que niegan toda legitimidad".

"Y nos piden que les asistamos sin rechistar. Nosotros sí cumplimos con nuestras competencias. Y eso es compatible con responderles como merecen. Y para los que dicen que no es el momento, les pregunto cuándo es el momento. Ya vivimos esto mismo el año pasado. Y en diciembre nadie se acuerda de nada. El momento es ahora. Cuando el monte arde", ha zanjado.

AYUSO PIDE "DEJARSE DE ESTUPIDECES"

Por su parte, Ayuso ha declarado este viernes que existe una "buena" coordinación entre administraciones en el grave incendio que asola el suroeste la región frente a "mamarrachos" y ha pedido "dejarse de estupideces" y centrarse en "ponerse manos a la obra y salvar vidas".

Cuestionada por las palabras del ministro de Transportes, quien ha cargado contra el PP por reclamar la ayuda de la UME para los incendios mientras recortan impuestos, ha afirmado que "le ignora completamente". "Nosotros estamos solamente a reconocer a quien está ayudando, en buscar la colaboración de todos y después ya volveremos a la misma refriega de siempre", ha afirmado.