Ordenan la evacuación de Zarzalejo y Navalagamella ante el avance del incendio hacia El Escorial

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, atiende a los medios durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA), a 24 de julio de 2026, en Cenicientos, Madrid (España). - A. Pérez Meca. POOL/Europa Press - Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha avanzado que se lanzará un nuevo aviso Es-Alert para ordenar la evacuación de los municipios de Zarzalejo y Navalagamella ante el avance del incendio forestal, una medida que afecta aproximadamente a otras 5.000 personas y eleva a más de 25.000 el número de evacuados en la Comunidad de Madrid.

De este modo, Navalagamella, cuyos habitantes permanecían hasta ahora confinados, deberá ser evacuada junto con Zarzalejo. Los vecinos de los dos municipios tendrán que dirigirse hacia Valdemorillo de manera "ordenada, pero intensa", según ha indicado Martín en declaraciones a los medios desde el puesto de mando instalado en Cenicientos.

Con estas nuevas medidas, la región contabiliza más de 25.000 personas evacuadas y más de 20.000 confinadas, por lo que más de 45.000 ciudadanos se encuentran afectados por este gran incendio, que se encuentra en su "momento álgido", con la cabeza fuera de capacidad de extinción.

"Ante estas nuevas evacuaciones, hago un nuevo llamamiento a atender las indicaciones, a seguir actuando con prudencia y a evitar poner en peligro la vida de ninguna persona", ha manifestado el delegado del Gobierno.

Martín ha pedido a los habitantes de toda la comarca que permanezcan atentos a las instrucciones de los servicios de seguridad y emergencias y a la información difundida a través de los canales oficiales. "Esto, desafortunadamente, todavía no termina aquí", ha advertido.

Estos avisos de evacuación se suman a los emitidos en la víspera y a lo largo de la mañana en las localidades de Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Aldea del Fresno y Villa del Prado. Además, también están confinados los vecinos de San Martín de Valdeiglesias y los de Pelayos de la Presa.

EL FUEGO AVANZA HACIA EL ESCORIAL

El delegado del Gobierno ha señalado que el principal objetivo del dispositivo pasa ahora por proteger los municipios de El Escorial y San Lorenzo de El Escorial, hacia los que se dirige el incendio.

Los servicios de emergencia establecerán líneas de defensa para intentar impedir que las llamas alcancen ambos núcleos urbanos. El operativo trabaja especialmente sobre el avance del fuego desde la zona de Zarzalejo y Robledo de Chavela en dirección a El Escorial.

"Ahora la gran misión, el gran objetivo, es proteger El Escorial y proteger San Lorenzo de El Escorial. El fuego se dirige hacia allí y vamos a establecer las líneas de defensa", ha explicado Martín.

PUNTOS DE ACOGIDA EN EL MENSAJE ES-ALERT

Los mensajes ES-Alert enviados a los teléfonos móviles de los vecinos de Zarzalejo y Navalagamella detallarán los puntos de acogida habilitados para las personas que necesiten alojamiento o asistencia durante la evacuación.

Martín ha insistido en que los desplazamientos deben realizarse siguiendo estrictamente las rutas indicadas por las autoridades y evitando cualquier aproximación a las zonas afectadas por las llamas.

"Pedimos una evacuación ordenada, pero intensa, para los municipios tanto de Zarzalejo como de Navalagamella, en dirección hacia Valdemorillo", ha concluido.