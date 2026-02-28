Más de 110 ganaderos se benefician de las ayudas de la Diputación de Jaén al sector que superan los 371.000 euros

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, en la entrega de la resolución de estas subvenciones. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

Más de 110 ganaderos de la provincia de Jaén se han beneficiado de ayudas convocadas por la Diputación para este sector, una línea de financiación a la que se ha destinado en 2025 una cantidad superior a los 371.000 euros.

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, acompañado por el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, y la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, ha hecho entrega de la resolución de estas subvenciones a los beneficiarios de las mismas, según ha informado la institución provincial en una nota.

Para la Administración provincial "es fundamental el apoyo que prestamos a los ganaderos y ganaderas de la provincia a través de estas ayudas, que están dirigidas a mejorar las explotaciones ganaderas y apoyar a la ganadería trashumante", ha remarcado Latorre, que ha hecho hincapié en la cooperación de la Diputación con el sector. "Desde el año 2012 hemos destinado más de 3,4 millones de euros a los ganaderos y ganaderas de la provincia de Jaén", ha destacado.

Del total de las ayudas otorgadas, se han concedido cerca de 80 para la ganadería trashumante, cuyo importe suma más de 214.000 euros, mientras que la cantidad restante, cerca de 129.000 euros, ha ido dirigida a más de 30 ayudas para la realización de inversiones en explotaciones ganaderas.

A través de esta línea de financiación, desde la Diputación "aportamos nuestro grano de arena al mantenimiento de la actividad ganadera", ha apuntado Latorre, que ha puesto de relieve el trabajo que realizan los profesionales de la ganadería y la importancia de la actividad ganadera en el medio rural.

En este contexto, ha destacado que "somos conscientes de la dedicación y el esfuerzo que realizáis a diario para mantener vuestras respectivas explotaciones, contribuyendo a que la ganadería siga siendo medio y opción de vida del medio rural".

Por ello, ha asegurado que desde la Diputación de Jaén seguirán tendiendo la mano al sector, como "hemos venidos haciendo hasta ahora", al tiempo que ha recordado que este año la Administración provincial ya ha convocado las ayudas dirigidas a la ganadería, además de que se ha puesto en marcha recientemente la Escuela de Pastores, dirigida a favorecer el relevo generacional en la ganadería, y se está trabajando en el diseño de un proyecto integral de turismo basado en la trashumancia.

Estas dos últimas iniciativas han sido impulsadas a través del Centro de Innovación Territorial de la comarca de Segura, ubicado en Beas de Segura y promovido por la Administración provincial con financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España.