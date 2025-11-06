Más de 40 empresas jiennenses acuden de la mano de la Diputación de Jaén a la XVII Feria MetalMadrid 2025

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 empresas jiennenses han acudido de la mano de la Diputación de Jaén a la XVII Feria MetalMadrid 2025, un evento de dos días de duración, que arranca este jueves en el Recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid (Ifema), y en el que la Administración provincial cuenta con un espacio expositivo propio.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha asistido a la apertura de esta feria en la que se dará a conocer la estrategia 'Jaén por industria'. Sobre MetalMadrid, el diputado explica que se trata de una muestra dedicada al sector industrial "relacionada con todo el tejido del metal, de la tecnología mecánica, el transporte, la ingeniería, una serie de materiales avanzados, la eficiencia energética, las nuevas tecnologías cuánticas y, por supuesto, la digitalización".

Ha añadido que todas son temáticas en las que "diferentes empresas jiennenses tienen intereses y lo quese pretende desde la Diputación es que "vengan a esta feria especializada a poner en valor y dar a conocer sus servicios y sus productos".

En esta línea, ha remarcado que "aquí pueden encontrar perfectamente diferentes sinergias, colaboraciones e incluso trabajar con otras empresas para seguir creciendo y generar así un ecosistema empresarial más atractivo y potente en la provincia de Jaén con empresas que sean más capaces, más fuertes y más grandes, porque de esta forma se van a poder generar más oportunidades, riqueza y empleo en nuestra tierra".

Entre las firmas presentes en MetalMadrid están también los centros tecnológicos Cetemet y Andaltec, además de la Federación del Metal de la provincia de Jaén.