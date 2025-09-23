Más de 70 mayores de Sierra Mágina disfrutan del primer viaje del programa Jaén Sénior +65

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del programa de turismo Jaén Sénior +65 impulsado por la Diputación ha arrancado este martes con un grupo de más de 70 personas de la comarca de Sierra Mágina, que visitarán varios enclaves turísticos de la capital, Andújar y Mengíbar.

Precisamente, hasta esta última localidad se ha desplazado la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, para recibir a estas personas mayores de 65 años que residen en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

Los beneficiarios disfrutarán de la ruta 3: 'Jaén, capital del paraíso interior', durante la que se conoce la Catedral, el Centro Cultural Baños Árabes, el Castillo de Santa Catalina, los museos Íbero y Provincial, el 'óppidum' de Puente Tablas, Andújar, el Santuario de la Virgen de la Cabeza y el Museo Terra Óleum de Mengíbar, municipio en el que se van a alojar.

Se trata del primero de los viajes previstos en el marco de este programa promovido por la Diputación, del que este año se beneficiarán un total de 1.500 personas mayores de 65 años residentes en los 91 municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes.

Los viajes que contempla esta iniciativa --que cuenta con un presupuesto de 330.000 euros-- tienen una duración de tres días y dos noches en régimen de pensión completa, incluyendo alojamiento. También se incluyen servicio de traslados en autobús, guía acompañante, visitas guiadas en los destinos a visitar, así como un programa de animación sociocultural.