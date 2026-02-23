Más de 700 profesionales sanitarios de todo el país asistirán al XVII Congreso Internacional de Asanec en Jaén

Presentación del Congreso de Asanec - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 700 profesionales asistirán del 27 al 29 de mayo en la capital al XVII Congreso Internacional de la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar Comunitaria (Asanec).

La vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha tomado parte en la presentación de este encuentro en el que también han intervenido la presidenta de Asanec, Mariló Ruiz; el gerente de la Universidad de Jaén, Alfonso Cruz; la vicepresidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Jaén, Alicia Trujillo; la delegada territorial de Salud y Familias en Jaén, Elena González; y la presidenta del congreso, Montserrat Morán.

Medina ha puesto de relieve la importancia de este congreso, "ya que sitúa a Jaén en el centro del debate internacional sobre los cuidados, la atención primaria y la salud comunitaria".

"La enfermería familiar y comunitaria representa un pilar esencial de nuestro sistema sanitario y, especialmente, de la cohesión social en nuestros municipios", ha añadido Medina, en la que además ha señalado la necesidad de apostar por localidades pequeñas, "pues cuanto más pequeño es un municipio, el papel de los cuidados comunitarios adquiere más relevancia".

En esta línea, la responsable del área de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud de la Diputación ha puesto el acento en el trabajo en red con los servicios sociales comunitarios, así como con los ayuntamientos y restos de colectivos.

"Desde la Administración provincial trabajamos cada día precisamente para fortalecer las políticas sociales, con objeto de impulsar servicios de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades vivan donde vivan nuestros vecinos y vecinas", ha remarcado Francisca Medina durante su intervención en la presentación de este congreso.

Para finalizar, la vicepresidenta segunda de Diputación ha agradecido a Asanec la elección de Jaén como sede de este encuentro, que "supondrá un importante impulso para la provincia desde el punto de vista económico, social y turístico". "Es un orgullo que nuestra tierra sea reconocida como un territorio comprometido con la innovación social y sanitaria", ha afirmado Medina.

La vicepresidenta también ha señalado que la organización espera que los asistentes, procedentes de distintos puntos de España y del ámbito internacional, aprovechen su estancia para conocer la riqueza patrimonial, natural y gastronómica de la provincia.

Bajo el lema 'Innovar desde lo cercano: la fuerza de los cuidados comunitarios', el XVII Congreso Internacional de Asanec incluirá una veintena de talleres centrados en temas de actualidad como las lesiones cutáneas, el tabaquismo, la prevención y el tratamiento de la cefalea o la menopausia, entre otros.

Asimismo, este encuentro contará con la participación de profesionales e investigadores de reconocido prestigio nacional e internacional, que intervendrán en distintas mesas redondas, simposios y mesas de comunicación oral.

Durante el acto de clausura se hará entrega de distintos premios otorgados por Asanec, el Consejo Andaluz de Enfermería y el Colegio Oficial de Enfermería de la provincia de Jaén. La información completa sobre el programa e inscripciones está disponible en la página web oficial del congreso: https://congresoasanec.es/index.php.