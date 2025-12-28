Más de medio centenar de municipios de Jaén cuentan con murales enmarcados en el proyecto Street Art Plus de Diputación. - DIPUTACIÓN JAÉN

JAÉN 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Street Art Plus, impulsado por la Diputación de Jaén, ha superado al medio centenar de municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes que han contado, a través de esta iniciativa, con murales urbanos realizados por artistas jiennenses en distintos espacios públicos de estas localidades.

Según ha explicado la Diputación en una nota, la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha destacado que "a través de este proyecto pretendemos poner en valor el trabajo y creatividad de los muralistas jóvenes, además de dar a conocer los distintos rincones y espacios museísticos al aire libre que posee nuestra provincia".

Con respecto al vínculo turístico que presenta este programa, Ruiz ha indicado que "cada uno de los murales cuenta con un código QR que deriva al visitante a conocer más sobre la identidad de cada pueblo". En este sentido, "cualquier persona que escanee el enlace puede visualizar vídeos promocionales del municipio que inciden en aspectos como el gastronómico, cultural, histórico y patrimonial de cada localidad", ha añadido la diputada.

Por tanto, en este 2025 se han creado 16 nuevos murales que han sido elaborados en las localidades de Albanchez de Mágina, Hinojares, Arquillos, Jimena, Baños de la Encina, Huelma, Lahiguera, Mancha Real, Frailes, Jamilena, Espeluy, Sabiote, Torres de Albanchez, Torreblascopedro, Begíjar y Bailén.

Estas creaciones han corrido a cargo de artistas como Javier Aldarias, Alejandro Domínguez Rodríguez (más conocido como Adoro), Ana Corazón, Mónica Gómez Martínez (ICAT), Mª Fe Rozlén, Mufin y Claudia Lozano Antonelli.

En este sentido, Ruiz ha destacado que "ponemos el broche final a este año con más de 50 murales realizados por jóvenes creadores que cuentan con un gran potencial artístico", y ha añadido que "se continuará a lo largo de 2026 trabajando en este magnífico proyecto".