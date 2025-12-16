Medio millar de mujeres de Sierra Mágina (Jaén) tejen una veintena de murales y un planetario

Autoridades y mujeres de Sierra Mágina participantes en el proyecto 'Enganchadas en un hilo'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Medio millar de mujeres de Sierra Mágina (Jaén) integrantes del proyecto 'Enganchadas en un hilo' han tejido este año un planetario y una veintena murales dedicados a distintos atractivos y recursos de poblaciones de esta comarca.

Tanto estos murales, que conforman la exposición 'Tejiendo Mágina', como el planetario, denominado 'Enganchados al universo', se han presentado este martes en la Institución Ferial de Jaén (Ifeja).

El acto ha contado con el presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) de Sierra Mágina y alcalde de Noalejo, Antonio Morales, y el presidente de la Diputación, Francisco Reyes.

Este último ha felicitado a esta ADR por esta iniciativa "de gran éxito" en la que cada año "se implica en torno a medio millar de mujeres de esta comarca, que trabajan a ganchillo, a croché o a bolillos, demostrando las manos que tienen y manteniendo viva esta tradición".

"Se ha convertido en una iniciativa imprescindible en los municipios de Sierra Mágina, no sólo porque adorna nuestros pueblos especialmente en Navidad, sino por las exposiciones que se pueden ver a lo largo del año", ha valorado.

Tras señalar que 'Enganchadas en un hilo' tiene el patrocinio de la Diputación, Reyes ha explicado que este proyecto ha permitido "que estas mujeres creen una gran familia y busquen cualquier excusa para juntarse y compartir experiencias".

El presidente de la ADR de Sierra Mágina ha mostrado su satisfacción por los resultados de este proyecto que se impulsa desde hace seis años y que "se hace eco de la impresionante labor que estas mujeres de Mágina, casi 500, están haciendo año tras año".

En esta línea, Morales ha subrayado que ha transcendido mucho más allá del entorno de las asociaciones de mujeres de los municipios de la comarca. "Enganchadas nació con la idea de visibilizar la labores de bolillos, croché y ganchillo de Sierra Mágina que estaban desapareciendo y, con el paso del tiempo, hemos ido viendo que se ha convertido en una hermandad que visibiliza no sólo estas labores, sino que pone en valor a las mujeres y a la mujer en sí de Mágina y de la provincia", ha dicho.

Por su parte, Dori Ruiz, representante de las mujeres 'Enganchadas en un hilo', ha explicado que este proyecto ha permitido su unión, además de fomentar el conocimiento "entre sí entre los pueblos". "Es algo "muy bonito que llevamos años haciendo y que merece la pena por las exposiciones que se hacen y por la unión que hay entre nosotras", ha comentado.

Cada uno de los murales de la exposición 'Tejiendo Mágina' se están presentando progresivamente hasta el 21 de diciembre por las mujeres de 'Enganchadas en un hilo' en cada una de las 20 poblaciones de esta comarca que representan.

Junto a estas obras, dedicadas a paisajes o elementos representativos de estos pueblos, han realizado un planetario. Todos suselementos --estrellas, cielo, vía láctea, planetas, cohete espacial, luna o sol, entre muchos otros-- han sido tejidos a mano por las mujeres participantes en este proyecto.