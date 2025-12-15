El Ejército de Tierra dedica su calendario 2026 a los soldados que han socorrido a civiles: "Siempre disponibles"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, presenta el calendario del Ejército de Tierra de 2026. - EJÉRCITO DE TIERRA

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Tierra ha presentado este lunes su calendario para 2026, en el que bajo el lema "Siempre disponibles" rinde homenaje y agradece a varios militares que han socorrido a civiles en situaciones de riesgo, desde migrantes a la deriva en el mar, hombres y mujeres heridos en accidentes de tráfico, en incendios o atacados con arma blanca, entre otros.

Así, el calendario del Ejército de Tierra da a conocer para el mes de febrero la historia del soldado Nordin Amar Mohamed, que salvó la vida de un niño que se atragantó con un cubito de hielo; en marzo la del cabo Fernando García Ruiz y el soldado Carlos Bernal, que frustraron el robo a una mujer y colaboraron para retener al ladrón; y en julio la hazaña del coronel Francisco de Asís Vázquez, que remolcó a un migrante que se estaba ahogando en su intento por llegar a las costas españolas.

Además, muestra la historia del soldado Andrés Denís, de la capitán África Pizarro, de la sargento primero Virginia Camacho de Pradas, la cabo primero Ekran Mohan y el sargento Sergio Martín, que auxiliaron a varios ciudadanos involucrados en accidentes de tráfico; o del cabo Álvaro Bodega, que salvó la vida a Regina Rostas mientras estaba siendo apuñalada.

UNA PEQUEÑA MUESTRA DEL TRABAJO DE LOS SOLDADOS

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido el acto de presentación del calendario en el Cuartel General del Ejército de Tierra. Ha querido agradecer su labor a los militares protagonistas del calendario y ha recalcado que encarnan los valores de todo el Ejército y de las Fuerzas Armadas, y lo hacen con "humildad".

"Donde haya un hombre o una mujer del Ejército de Tierra con o sin uniforme sabemos que estamos mucho más tranquilos, y lo hacen con generosidad, con todo su esfuerzo y sin pedir nada a cambio", ha agregado la titular de la cartera de Defensa.

El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Amador Enseñat y Berea, ha explicado que querían aprovechar el calendario para poner en valor "el mayor recurso" del Ejército de Tierra: su personal. Al mismo tiempo, ha defendido que el calendario recopila "una pequeña muestra" de lo que los soldados han hecho en servicio de la sociedad.

"Es un Ejército profundamente integrado en la sociedad a la que sirve, no sólo actúa en grandes escenarios operativos, sino también en la vida cotidiana, donde un acto decidido puede marcar la diferencia", ha zanjado.