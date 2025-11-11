Los municipios de Orcera y La Iruela (Jaén) traspasan la Capitalidad de las Montañas a Velilla del RíoCarrión

JAÉN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha acogido este martes el acto de traspaso de la Capitalidad Española de las Montañas, que este año han ostentado los municipios jiennenses de Orcera y La Iruela, al municipio de Velilla del Río Carrión, en Palencia.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha intervenido en el acto junto a la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén; el presidente de la Asociación Española de Municipios de Montaña (esMontañas), Miguel Gracia; y los alcaldes de Orcera, Juan Francisco Fernández; La Iruela, Daniel Sánchez; y Velilla del Río Carrión, Gonzalo Pérez.

Reyes ha destacado que la capitalidad ha permitido "poner el foco en la provincia de Jaén y en las necesidades del mundo rural a través de estas dos localidades", así como mostrar "el trabajo que se viene haciendo en las mismas para generar y visibilizar las oportunidades de desarrollo y también los problemas que tienen estos territorios".

Durante el año, Orcera y La Iruela han celebrado diversos actos enmarcados en la capitalidad, como congresos y jornadas que han abordado temas de interés para el medio rural, desde turismo y empleo hasta financiación y servicios públicos, que "son fundamentales para el mantenimiento de la población en estos territorios", ha señalado Reyes.

Por su parte, Ángeles Armisén ha indicado que para Velilla del Río Carrión, que ostentará la capitalidad en 2026, supone "un orgullo para la Montaña Palentina y para toda la provincia, porque reconoce el esfuerzo de un territorio que ha sabido defender su identidad, su patrimonio natural y su forma de vida".

El presidente de 'esMontañas', Miguel Gracia, ha resaltado que la capitalidad de los municipios jiennenses "nos ha permitido conocer que también aquí en el sur de España hay montañas" y avanzó que trabajan "con una asociación nacional de geógrafos para caracterizar y definir exactamente qué son los territorios de montaña, para así poder acceder a unas ayudas públicas que necesitamos más que nunca".

Los alcaldes de Orcera y La Iruela han agradecido a la Diputación el apoyo prestado durante este año y han mostrado orgullo por haber albergado la capitalidad, destacando la oportunidad de abordar temas productivos, conocer a ponentes de calidad y aprender de otras experiencias. Por su parte, el alcalde de Velilla del Río Carrión ha celebrado que su municipio ostente la capitalidad en 2026 y destacó la riqueza de la Montaña Palentina, con más de 20 picos de más de 2.000 metros y oportunidades de desarrollo turístico.

Orcera y La Iruela forman parte de las quince localidades jiennenses integradas en la Asociación Española de Municipios de Montaña, creada en 2013 para dar voz a estos territorios y promover mejoras legislativas y acciones para mejorar la calidad de vida. Además, el Palacio Provincial acogerá desde este miércoles hasta el 30 de noviembre la exposición fotográfica 'Montaña palentina 25 años del Parque Natural', de Juan Pixelecta, promovida por la Diputación de Palencia y 'esMontañas'.