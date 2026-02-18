El Museo de Artes y Costumbres Populares, en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, abre todas sus salas

El presidente de la Diputación, Paco Reyes, ha visitado junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, en la visita al Museo de Artes y Costumbres Populares. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Artes y Costumbres Populares, ubicado en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén de la Diputación, ha abierto todas sus salas para la visita de quienes acudan a este espacio expositivo. El presidente de la Diputación, Paco Reyes, ha visitado junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, y la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, las salas 'Casa Rural y Matanza' y 'Talleres Artesanos', que han sido reabiertas recientemente tras su reforma, así como los Lavaderos del Hospicio y la Casa Cuna.

"El Museo de Artes y Costumbres Populares del Centro Cultural Baños Árabes de Jaén se encuentra abierto al 100% una vez finalizadas las obras de arreglo de las cubiertas de la tercera planta, lo que ha permitido recuperar plenamente todos los espacios expositivos y completar el discurso museográfico del centro", ha destacado Reyes, que ha subrayado el compromiso de la Administración provincial con el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén.

"Este Palacio de Villardompardo, que alberga los Baños Árabes del siglo XI, el Museo de Artes y Costumbres Populares y el Museo Internacional de Arte Naïf 'Manuel Moral', es el monumento más visitado de la provincia de Jaén y un espacio cultural de primer nivel, que a lo largo de todo el año acoge exposiciones, conciertos y actividades que contribuyen a dinamizar el centro histórico de la capital", ha afirmado el presidente de la Diputación.

En este contexto, ha señalado que en 2025 se superaron las 117.000 visitas y fueron más de 11.000 las personas que asistieron a los distintos eventos organizados en este centro cultural. Además, Reyes ha avanzado que se está trabajando en "el nuevo proyecto museográfico del Centro Cultural, al que se va a destinar 350.000 euros para renovar y actualizar la experiencia de la visita a este espacio mejorando la recepción, los recorridos y especialmente la musealización de los propios Baños Árabes".

Con respecto a las salas del Museo de Artes y Costumbres Populares que han sido reformadas, la dedicada a la 'Casa Rural y Matanza' ofrece una aproximación a la vida cotidiana del ámbito rural andaluz. Este espacio recrea tanto el interior de una vivienda rural, a través de objetos, utensilios, mobiliario y aperos tradicionales, como uno de los rituales más significativos, la matanza del cerdo.

"Un recorrido que permite al visitante comprender cómo estos elementos formaban parte esencial de la supervivencia diaria de muchas familias y de su economía doméstica. La matanza suponía un acontecimiento social y familiar de primer orden", ha recordado Reyes.

Por otro lado, la sala 'Talleres Artesanos', que permanecía cerrada por las obras en las cubiertas del Palacio de Villardompardo, ha sido reabierta al público recientemente para ser un referente andaluz en la interpretación de los oficios tradicionales a través de la exhibición de piezas únicas y la recreación de talleres artesanos que fueron esenciales en la vida cotidiana, productiva y económica de la sociedad tradicional.

"El visitante puede conocer cómo estos oficios sustentaron durante siglos la agricultura, el transporte, la artesanía y la vida doméstica", ha señalado el presidente de la Diputación. La herrería, el trabajo con fibras vegetales como el esparto, el albardonero, la talabartería o los oficios del zapatero, el aladrero, el carpintero y el tallista de madera, protagonizan este espacio.

Junto a estas salas, a finales del pasado año también reabrió la sala de los Lavaderos del Hospicio y la Casa Cuna, un espacio singular que permite acercarse a la vida cotidiana y al trabajo femenino desarrollado en este edificio desde mediados del siglo XIX. Durante más de un siglo, estos lavaderos formaron parte del Hospicio de Mujeres de Jaén y se integraron en el sistema de beneficencia pública gestionado por la Diputación Provincial de Jaén, junto al Hospital de San Juan de Dios y el Hospicio de Hombres ubicado en el Convento de Santo Domingo.