Nacha Pop actúa este sábado en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén dentro de las Noches de Palacio

JAÉN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nacha Pop, uno de los grupos más emblemáticos del pop español, llega este sábado en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén para presentar su último trabajo discográfico después de 30 años: 'Efecto inmediato'.

Será en el marco de las Noches de Palacio, programación cultural organizada por la Diputación provincial, que con el concierto de la citada banda abre su segunda etapa después de las tres citas celebradas a finales de julio.

Nacha Pop fue uno de los grupos más importantes de la Movida Madrileña. En 1978, Nacho García Vega y Carlos Brooking se unieron a los hermanos Jaime y Antonio Vega para crear una banda que publicaría en 1980 su primer disco, en el que se incluyen títulos como 'Chica de ayer' o 'Nadie puede parar'. A lo largo de las últimas décadas, el grupo ha continuado haciendo conciertos en todo el territorio nacional y latinoamericano.

Con esta banda se retoma un ciclo que incluirá hasta mediados de septiembre una decena de citas, programadas entre los jueves y sábados. De esta forma, entre los días 3 y 5 de septiembre estarán en estas Noches de Palacio Travellin' Brothers, La sonrisa de Julia y Aurora and the Betrayers. El siguiente fin de semana, entre los días 10 y 12, Freedonia, Zenet y The Levitants.

Finalmente, el 17 de septiembre pasarán por los Baños Árabes Christina Rosenvinge; mientras que los días 18 y 19 de septiembre el programa se traslada al Auditorio de la Alameda para acoger a Los Secretos y El Consorcio, respectivamente, emblemáticas formaciones que cerrarán esta programación.

En la organización de estos conciertos se están priorizando las medidas de prevención frente al Covid-19. En este sentido, la distribución de sillas se realiza para garantizar la distancia de seguridad y se ha reforzado el personal de seguridad con el objetivo de cumplir los protocolos de salida y entrada al recinto.

Todas las actuaciones comenzarán a las 22,00 horas y las entradas se pueden adquirir a través de la web www.consiguetuentrada.com o en el establecimiento Pianos Leonés, en la calle Muñoz Garnica, número 3, de la capital jiennense.