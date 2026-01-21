Naturaleza, oleoturismo y gastronomía, protagonistas de la provincia de Jaén en Fitur

Primera jornada de Fitur - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La oferta turística jiennense está presente de la mano de la Diputación Provincial de Jaén en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que ha abierto este miércoles sus puertas en Ifema, en Madrid, dentro del pabellón número 5 dedicado a Andalucía.

Los recursos ligados a los espacios naturales y la práctica de turismo activo, el oleoturismo y la gastronomía centran la participación en esta muestra internacional, en la que se han unificado los espacios dedicados a la provincia y a la capital.

La Administración provincial ha cancelado durante la jornada del miércoles y el jueves la agenda institucional coincidiendo con el luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), aunque la actividad se retomará este viernes, 23 de enero, con la entrega de los distintivos a los aceites de oliva virgen extra (AOVE) 'Jaén Selección 2026', entre otras iniciativas.

Está previsto, tal y como se indicó en la presentación el pasado 13 enero, que se trasladen a Fitur más de 200 empresarios jiennenses. Tanto la provincia como la capital jiennense han unificado su presencia en el espacio dedicado a Jaén dentro de los más de 5.000 metros cuadrados del pabellón número 5 que ocupa Andalucía.

Los productos y recursos diseñados a través de los planes de sostenibilidad turística en destino que está gestionando la Diputación con fondos europeos tienen una presencia destacada. Así, se prevé la promoción de los materiales del Camino Mozárabe de Santiago, así como las experiencias ecosostenibles del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas --como la guía 'Soy ecoturista'-- o una nueva guía de rutas de senderismo y bicicleta por Sierra Mágina, que centrarán el contenido de distintos actos de la Administración provincial.

En el ámbito de turismo activo, también están presentes el sendero intermodal de Sierra Mágina, el GR 247 Bosques del Sur o materiales de astroturismo y turismo camper, además de la celebración de eventos como la superfinal del Campeonato del Mundo de Parapente 2026 en Pegalajar.