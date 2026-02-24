Nuevo acerado para el acceso peatonal a Baños de la Encina (Jaén) desde el aparcamiento turístico

Nuevo acerado peatonal en el acceso a Baños de la Encina - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha construido un nuevo acerado en el acceso a Baños de la Encina por la carretera JA-4100 para mejorar la seguridad de las personas que visitan este municipio y utilizan el aparcamiento turístico que se encuentra en esta entrada al núcleo urbano.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha visitado el resultado de esta actuación en la que la Administración provincial ha invertido 20.000 euros a través del Plan de Infraestructuras Viarias Provinciales.

"Damos solución a un problema de seguridad vial importante que había a la entrada de Baños de la Encina", ha dicho Agea, que ha puesto el acento en que Baños es "un municipio eminentemente turístico" visitado por "numerosas personas que se van encantadas de su patrimonio cultural, histórico y monumental", ha señalado Agea.

El proyecto ejecutado ha consistido en "un pequeño paseo peatonal de unos 60 metros justo en el lugar donde se ubica una explanada donde aparcan los autobuses turísticos".

En esta visita, en la que también ha participado el alcalde de Baños de la Encina, Antonio Las Heras, el diputado de Infraestructuras Municipales ha puesto el acento en que con esta intervención "podrán adentrarse en el pueblo con total seguridad por un carril peatonal, con su señalización pertinente, sus pasos elevados y de peatones para que la seguridad sea y esté totalmente garantizada".

Agea ha remarcado el crecimiento turístico que ha experimentado este municipio, considerado como uno de los más bonitos de España, y ha incidido en el compromiso de la Diputación para ejecutar inversiones que redunden en la generación de oportunidades y en el desarrollo de los municipios de la provincia de Jaén. Entre estas inversiones, ha recordado los 25 millones de euros presupuestos para este 2026 para actuar en las carreteras de la Red Viaria Provincial.