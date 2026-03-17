Nuevo servicio de la Diputación de Jaén para apoyar a los equipos de intervención y tratamiento familiar

Sesión para dar a conocer el nuevo servicio - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha puesto en marcha un servicio de apoyo, orientación y supervisión dirigido a los equipos de tratamiento e intervención familiar con los que cuenta la red de Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la Administración provincial.

La vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha participado en la primera de las sesiones informativas que se están llevando a cabo para dar a conocer este servicio de supervisión de casos.

"El objetivo es brindar un marco para el desarrollo profesional continuo de nuestros y de nuestras profesionales, pero también crear espacios para el análisis, para la reflexión y la orientación a cargo de una persona profesional experta que nos puede ofrecer una visión externa y totalmente objetiva de los casos en los que participan estos equipos", ha explicado Medina.

De esta forma, este servicio de supervisión busca que "estos profesionales puedan manejarse con mayor seguridad en situaciones que en su mayoría son bastante complejas y que tienen también un gran impacto emocional". Para ello, en las distintas sesiones formativas, que se prolongarán hasta el mes de octubre, se expondrán casos a los que se pueden enfrentar los equipos para que sean evaluados y supervisados por un experto, con el objetivo de aportarles orientación y apoyo de cara a afrontar los mismos.

Con esta formación, lo que se persigue es "tanto el bienestar de las familias con las que trabajamos como el de los propios profesionales de los equipos de tratamiento e intervención familiar", ha remarcado la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud para hacer hincapié en la labor que estos profesionales desarrollan a través de la red de Centros de Servicios Sociales Comunitarios.

"Sólo durante 2025 ha habido intervenciones con más de 550 menores, lo que da una idea la importancia del trabajo que realizan", ha concluido Medina.