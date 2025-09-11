Las obras de rehabilitación de la Iglesia de Santo Domingo, de Jaén, avanzan "a buen ritmo"

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado el "buen ritmo" de las obras de rehabilitación de la Iglesia de Santo Domingo, en la capital, que ejecuta esta administración con un presupuesto de tres millones de euros sufragados con fondos Next Generation EU.

Así lo ha señalado este jueves durante una visita a la intervención que se está llevando a cabo en este Bien de Interés Cultural (BIC), en la que también han participado el alcalde, Julio Millán, y el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández.

Reyes ha mostrado su satisfacción por la situación actual de estas obras, que "van al ritmo adecuado y que va a permitir que la Diputación Provincial cumpla con los plazos que estableció el Ministerio para que, antes del verano, esté totalmente terminada".

Tras recordar llevan "solo cuatro meses", tras su comienzo a principios del pasado mayo, ha explicado que este tiempo ha permitido acabar con todo el proceso de excavación arqueológica y "ya se ha iniciado la limpieza de paramentos y el picado".

Y se está trabajando en esta restauración integral, "que era una aspiración histórica de la ciudad de Jaén, especialmente de su casco antiguo", ha resaltado el presidente de la Diputación sobre esta iglesia de Santa Catalina Mártir --su nombre real, aunque es más conocida como de Santo Domingo por formar parte del convento de los Dominicos--.

En este sentido, ha explicado que el proyecto que se ejecuta en este templo, cerrado al culto desde 1972, pretende abrir este BIC "a la cultura y a la sociedad, no solamente de la capital, sino también de la provincia. "Y que, junto con el Palacio de Villardompardo y el Antiguo Hospital de San Juan de Dios, sea ese triángulo cultural-social de la Diputación en el casco antiguo de la ciudad", ha afirmado.

Para ello, las actuaciones están dirigidas tanto a la mejora de la conservación de la iglesia --a través de adecuación de revestimientos, tratamientos de humedades, reparación de cubiertas, carpinterías, solería, electricidad o pintura--, como a la recuperación de frescos y elementos arquitectónicos y a la adaptación de los distintos espacios a su uso público.

SUEÑO

El alcalde de Jaén, igualmente, ha expresado su satisfacción por cómo "poco a poco" se va viendo "la recuperación de este edificio que era algo soñado por los jiennenses que en su mayoría, no conocen su interior".

Además, ha agradecido la apuesta de la Diputación por el casco histórico "a través de la recuperación del patrimonio, ahora con esta iglesia que, junto al Centro Cultural Baños Árabes y el Antiguo Hospital de San Juan de Dios, supone un atractivo turístico fundamental para seguir poniendo en valor el casco antiguo" de la capital.

Tras apuntar que la Junta "renunció" a su rehabilitación "y tuvo que ser la Diputación la que se hiciera cargo" con fondos europeos, Millán también ha subrayado al trabajo del Ayuntamiento para la puesta en valor de esta zona. Como ejemplo, ha aludido a la cesión del solar de la plaza de Santiago a la Universidad de Jaén para construir una residencia de estudiantes o la próxima apertura del edificio de la calle Elvín.

Al hilo, ha pedido al Gobierno andaluz una apuesta similar por el centro de Jaén, de modo que ponga "en valor de espacios que tiene improductivos", como Los Uribe, al lado de la iglesia de Santo Domingo, o el solar del APA-III. En caso de no hacerlo, ha solicitado que al menos los ceda al Ayuntamiento para que los ponga en valor.

SENSIBILIDAD

Por su parte, Fernández ha resaltado "la sensibilidad" del Gobierno de España "para poder concluir y poner en valor un proyecto que lleva esperando más de 30 años". Asimismo, ha valorado "la insistencia" de la Diputación para recuperar "este espacio tan importante para los jiennenses, que será un referente en el casco antiguo" de Jaén.

"Es una inversión importantísima porque supone poder acabar las actuaciones en la iglesia de Santa Catalina Mártir de este convento y por tanto, poder abrirla a los jiennenses después de más de medio siglo cerrada", ha comentado, no sin poner de manifiesto "el gran impacto" que los fondos Next Generation están generando en la provincia.

El subdelegado ha insistido en que "se trata de una clara apuesta" del Ejecutivo central por la capital jiennense, que "necesita revalorizar su casco histórico". Al respecto, ha indicado que esta actuación permitirá "cumplir con la ambiciosa iniciativa de la Diputación" para crear el citado triángulo monumental, artístico y cultural, junto a San Juan de Dios y los Baños Árabes.