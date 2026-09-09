El olivo milenario Acebuche de las Hoyas, en la Sierra de Cazorla (Jaén), protagoniza un sendero experiencial

Visita al sendero del olivo milenario Acebuche de las Hoyas. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

LA IRUELA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El olivo milenario Acebuche de las Hoyas, situado en la Sierra de Cazorla (Jaén), protagoniza uno de los senderos experienciales puestos en marcha a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) OleotourJaén.

El presidente de la Diputación, Juan Latorre, acompañado por los alcaldes de Cazorla y de La Iruela, José Luis Olivares y Daniel Sánchez, respectivamente, ha visitado este miércoles esta actuación, que ha supuesto una inversión superior a los 76.000 euros.

Es uno de lo proyectos del citado plan, que ejecuta la Administración provincial y que ha sido financiado con 4,5 millones de euros de los fondos europeos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación del Gobierno de España.

"Este sendero es una nueva experiencia oleoturística que ponemos a disposición de las personas que quieran llegar hasta aquí a disfrutar de este acebuche milenario. Estamos ante uno de los árboles más singulares del mundo, que tiene entre 1.200 y 1.500 años de historia, 15 metros de alto, con un tronco de diez metros y más de 20 metros de copa", ha destacado.

Latorre, además, ha señalado el impacto que el PSTD OleotourJaén ha supuesto para mejorar la oferta de oleoturismo en la provincia, a la que ha calificado como "el mejor destino oleoturístico del mundo" y que lo demuestra "con este nuevo sendero en la Sierra de Cazorla".

"Forma parte de una estrategia territorial que conecta 130 miradores, carreteras paisajísticas, patrimonio histórico, herramientas digitales y experiencias oleoturísticas para ofrecer una lectura cohesionada de la provincia", ha afirmado.

El presidente de la Diputación ha agradecido a los ayuntamientos de Cazorla y de La Iruela su colaboración, al estar "en un auténtico bastión turístico de la provincia de Jaén, en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas"; así como a la denominación de origen Sierra de Cazorla, "por preservar y velar por la calidad del aceite".

Igualmente, ha tenido palabras de agradecimiento para el propietario del olivo milenario Acebuche de las Hoyas, Juan Manuel Melero, "por cuidar de este árbol durante muchísimo tiempo y ponerlo en valor para el disfrute de los visitantes".

Por su parte, el alcalde de Cazorla ha valorado el impulso que la Diputación ha dado al oleoturismo con proyectos como este sendero. "Vivir en el bosque humanizado más grande del planeta, vivir en el mar de olivos y estar precisamente entre 67 millones de olivos nos permite disponer de parajes espectaculares, de recursos, de viejas almazaras o de olivos, como en este caso, milenarios que han sido testigos de toda nuestra historia", ha dicho.

En la misma línea se ha expresado el alcalde de La Iruela, quien ha recordado que este olivo fue reconocido en 2023 como Mejor Olivo Monumental de España por parte de por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO).

"Es muy importante poner en valor nuestro patrimonio monumental, natural e histórico y ahora sumamos otro recurso turístico más para La Iruela y para Cazorla", ha apuntado Sánchez.

Por último, el propietario del Acebuche de las Hoyas ha mostrado su satisfacción por el reconocimiento de este olivar milenario que en la actualidad produce entre 800 y 900 kilos de aceituna cada campaña. "Merece la pena que se valore y se dé a conocer el patrimonio que tenemos", ha señalado Melero.

ACTUACIONES

La actuación en el sendero experiencial del Olivo Milenario Acebuche de las Hoyas ha permitido adecuar el recorrido con un completo sistema de señalización e interpretación, transformando un antiguo camino rural en una experiencia turística vinculada a la naturaleza, el patrimonio y la cultura del olivo.

En concreto, se han mejorado los tramos del firme más deteriorados, se han creado cunetas, se han construido dos vados de hormigón y se han instalado 15 metros de barandilla en el paso sobre el arroyo de La Iruela. También se ha dotado de señales direccionales, atriles informativos y una mesa interpretativa para comprender las características del piedemonte de la Sierra de Cazorla.

La experiencia se completa mediante la aplicación móvil de OleotourJaén, accesible a través de los códigos QR incorporados en la señalización. A lo largo del recorrido, el visitante puede disfrutar de audioguía para descubrir el paisaje del mar de olivos, la historia y cultura del olivar, o la biodiversidad asociada del ecosistema. Esta aplicación incorpora, asimismo, contenidos en diferentes idiomas y experiencias de realidad aumentada.

Este sendero ofrece dos posibilidades para llegar hasta el Acebuche Milenario de las Hoyas. Desde Cazorla, comienza en la avenida del Guadalquivir y tiene una longitud circular de 8,1 kilómetros, mientras que desde La Iruela, el itinerario parte de la carretera A-319, cerca del aparcamiento situado junto a la piscina de La Raja, y recorre 5,5 kilómetros.