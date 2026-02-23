El Parque Natural de Sierra Mágina (Jaén) cuenta con una web turística y nuevas guías de senderismo y cicloturismo

Imagen de la presentación del nuevo material promocional del Parque Natural de Sierra Mágina - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parque Natural de Sierra Mágina cuenta ya con su primera web turística y con nuevas guías de senderismo y cicloturismo, que buscan atraer a este espacio natural al viajero amante de la práctica deportiva en contacto con la naturaleza.

La Diputación Provincial de Jaén ha elaborado estos nuevos materiales promocionales en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Sierra Mágina que cuenta con un presupuesto superior a los tres millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha presentado estos nuevos materiales que "buscan potenciar Sierra Mágina como destino turístico preferente de aventura y deporte al aire libre, como recoge la nueva marca turística del parque, que lleva por lema 'Camina, corre, vuela'".

En el acto de presentación también han participado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, José Ayala. Además, han estado presentes alcaldes y alcaldesas de distintos municipios de esta comarca, así como representantes de empresas de esta zona de la provincia jiennense.

Estos nuevos materiales están ligados al sendero intermodal que se ha diseñado por este parque natural "un recorrido que une a todos los municipios de Sierra Mágina, que se puede recorrer a pie o en bicicleta y que se puede convertir en uno de los grandes instrumentos para atraer visitantes a este parque", ha remarcado Reyes.

El presidente ha hecho hincapié en la cercanía de este espacio natural a la capital y de su accesibilidad a través de la A-44. Además, "desde el punto de vista medioambiental es totalmente virgen, ya que la oferta hotelera se encuentra en la periferia del parque, lo que permite disfrutar de naturaleza virgen a lo largo de todo su territorio", ha apostillado.

La nueva guía de senderismo de este parque natural recoge ocho rutas que recorren parajes como la Cueva de la Graja o el Pinar de Cánava, de Jimena; la cima del Aznaitín, el Pico Mágina, Miramundos o el Barranco del Gargantón, en Bélmez de la Moraleda; o las áreas recreativas del Peralejo, en Cambil, Fuenmayor, en Torres, o río Cuadros, en Bedmar, entre otros parajes.

Asimismo, la guía de cicloturismo incluye un total de nueve rutas con las que el viajero puede atravesar en bicicleta distintos puntos de Cambil, Huelma, Torres, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Jódar o Larva.

Toda esta información está también recogida en la nueva web del Parque Natural de Sierra Mágina, que es el primer portal turístico oficial de este espacio natural y que se ha diseñado en el marco de un importante plan de marketing digital de esta zona de la provincia jiennense.

Junto a las rutas de senderismo y cicloturismo, esta nueva web -- https://www.jaenparaisointerior.es/es/sierra_magina-- incluye recursos con los que cuenta este parque ligados a la escalada, el parapente o las vías ferratas, además de información sobre los municipios de la comarca y un mapa digital interactivo e información técnica detallada, a lo que se sumarán experiencias turísticas específicas diseñadas en torno al turismo activo o la gastronomía.

La elaboración de estos nuevos materiales promocionales "es un ejemplo de lo que está suponiendo el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para esta comarca, con actuaciones en todo este espacio".

En este punto, Reyes se ha referido a los proyectos que se están impulsando desde la Administración provincial abarcan, además del sendero intermodal, hasta la mejora de infraestructuras y equipamientos, como pasarelas de montaña, vías ferratas o las zonas de parapente; la creación de la imagen turística del parque, además de la mejora de la oferta de alojamiento municipal o la intervención en museos y centros de interpretación, entre otras.

Asimismo, el presidente de la Diputación, que ha agradecido la colaboración institucional para posibilitar la ejecución de las distintas intervenciones contempladas en este PSTD, ha avanzado que el diseño de la nueva web y las guías de senderismo y cicloturismo se va a complementar con la realización de un programa de una veintena de actividades gratuitas de turismo activo por este espacio natural entre los meses de marzo, abril y mayo.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha señalado que los planes de sostenibilidad turística en destino que se están ejecutando en la provincia se ajustan al cambio de modelo turístico que se está demandando en la actualidad, en el que destaca la oferta del paraíso interior jiennense, que aboga por un turismo no masificado, el bienestar del turista y la generación de economía local.

Además, Fernández ha puesto de relieve la capacidad de la provincia jiennense de captar fondos europeos, puesto que este territorio ha movilizado ya 554 millones de euros de los mismos, de los que 90 corresponden a proyectos en materia de sostenibilidad turística.

Asimismo, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte ha señalado cómo estos nuevos materiales promocionales ponen de manifiesto que ya se están ultimando los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino y ha agradecido la colaboración institucional en la ejecución de los mismos.