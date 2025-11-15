El Premio de Pintura Emilio Ollero bate récord de participación en Jaén con 108 obras en su 39ª edición

El Premio de Pintura Emilio Ollero bate récord de participación con 108 obras en su 39ª edición - DIPUTACIÓN DE HUELVA

JAÉN 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Premio de Pintura 'Emilio Ollero', convocado por el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación de Jaén, ha alcanzado en su 39ª edición un récord de participación con 108 obras presentadas por artistas procedentes de casi treinta localidades de España.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la vicepresidenta segunda de la Diputación y responsable del IEG, Francisca Medina, ha destacado la alta participación como muestra del prestigio del certamen y de su proyección nacional e internacional. Según Medina, el concurso sirve de trampolín a artistas que buscan consolidar o abrirse camino en el mundo de la pintura.

El primer premio, dotado con 10.000 euros, ha sido para el artista Teruhiro Ando, afincado en Nambroca (Toledo), por su obra 'Ausencia da sentido a la existencia XXVI'. El jurado valoró la geometría y el concepto de la figuración de la obra. Ando ha recibido previamente varios galardones nacionales y ha expuesto en Madrid, Toledo, Edimburgo y Suecia.

El segundo premio, de 5.000 euros, ha recaído en la granadina Belén Mazuecos, con la obra "The floating", destacada por su alegoría al cambio climático y la autocrítica hacia la ciudadanía. Mazuecos es catedrática de Pintura en la Universidad de Granada y ha sido finalista de certámenes como la II Bienal de Pintura del Principado de Asturias.

Los dos accésits, de 2.000 euros cada uno, han sido concedidos a Fernando Arribillaga, de San José de la Vega (Murcia), por "Madrid X4", y a Antonio Alejandro Mateos, conocido como Alexander Grahovsky, por "La conjetura de Poincaré".

Las obras premiadas y cerca de otras treinta seleccionadas formarán parte de una exposición que se inaugurará a mediados de diciembre en las Salas Provinciales de Exposición del Palacio Provincial de la Diputación, y se incorporarán al catálogo virtual "Jaén por el arte", que ya reúne más de mil obras expuestas desde la creación del certamen.