Los Premios Cámara Linares 2026 ponen en valor la contribución empresarial al desarrollo económico de la ciudad

Premios Cámara Linares 2026 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, y el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, han asistido esta noche a la entrega de los Premios Cámara Linares 2026, que ha tenido lugar en la Fundición de La Tortilla, una cita que tiene como objetivo "poner en valor la trayectoria, el crecimiento y la contribución al desarrollo económico y empresarial linarense de empresas, profesionales y proyectos estrechamente vinculados a la ciudad".

Según ha informado la institución provincial en una nota, en este acto, han sido concedidos cuatro galardones: el Premio a la Empresa Comercial o de Servicios se ha otorgado a Automecánica Rosa; el de Industria, a Compin Fainsa Iberia SA; el de trayectoria empresarial, a Peluquerías Lillo; y el especial del jurado al Parque Científico Tecnológico del Transporte de Santana.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Linares pretende así poner el foco en "en empresas, profesionales y proyectos que representan distintas formas de contribuir al desarrollo de esta ciudad: desde la gran industria y la inversión hasta el pequeño negocio, la empresa familiar y los nuevos espacios de innovación".