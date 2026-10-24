El presidente de la Diputación de Jaén valora la labor que desarrolla la Asociación Jiennense de Cáncer de Mama

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, visita a la Asociación Jiennense de Cáncer de Mama. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha mantenido un encuentro con responsables de la Asociación Jiennense de Cáncer de Mama (Ajicam) para conocer la labor que desarrollan en la provincia. En esta visita a la sede de este colectivo en la ciudad de Jaén, Latorre ha valorado la atención y apoyo que prestan a las mujeres que sufren esta enfermedad, así como las actividades que llevan a cabo para concienciar y sensibilizar a la población sobre los efectos del cáncer de mama.

"Hay que seguir reforzando la prevención y la detección precoz del cáncer, y por supuesto, debemos invertir más en investigación, que ha permitido la puesta en marcha de nuevos tratamientos y procesos con los que se ha dado un salto de gigante en las últimas décadas", ha destacado el presidente de la Diputación, que también ha insistido en la importancia de contar con "un sistema sanitario público, fuerte y cohesionado", según ha recogido la institución provincial en una nota.

Precisamente, según ha explicado la Diputación, una de las reivindicaciones de Ajicam pone el foco en la necesidad de que se cubra en el Hospital de Jaén la plaza de cirujano plástico para que se pueda llevar a cabo la reconstrucción mamaria sin necesidad de desplazarse a hospitales de Granada o Córdoba.

En este sentido, desde esta asociación también reclaman que se incremente el número de especialistas en psico-oncología para atender a las pacientes desde el mismo momento del diagnóstico. Respecto a las actividades que programa Ajicam, tanto su presidenta, Gemma Liébana, como su secretaria, Remedios Morente, han explicado a Latorre algunas de ellas, como la Marcha Rosa o el programa 'Mickey', también conocido como la almohada del corazón, una iniciativa solidaria que consiste en la elaboración y regalo de cojines ergonómicos a las pacientes que han pasado por la cirugía.

Además, la Diputación de Jaén ha destacado que su objetivo principal es aliviar las molestias, reducir el dolor posoperatorio y mejorar el descanso de las pacientes que han pasado por una cirugía de cáncer de mama. Ha puesto en valor también que Ajicam acude todas las semanas al Hospital de Jaén para entregar personalmente a las pacientes intervenidas el cojín que confeccionan personas voluntarias. Son las llamadas 'Visitas del Corazón' que se programan en función de la actividad quirúrgica del centro hospitalario.

Por último, entre los proyectos culturales puestos en marcha recientemente desde esta asociación destacan el Club de Lectura y la preparación de una obra de teatro con las socias como actrices, con la que pretenden concienciar a la población de lo que es la enfermedad, sus efectos y como se trabaja para recuperar una vida que cambia tras el diagnóstico.