Proponen un sondeo para solucionar los problemas de abastecimiento en la población de Villarbajo, en Martos (Jaén)

Reunión sobre el abastecimiento de agua en Villarbajo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MARTOS (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) proponen realizar un sondeo para solucionar los problemas de abastecimiento de agua potable que está sufriendo la población de Villarbajo, de Martos, y otras viviendas dispersas repartidas en este término municipal y en el de Alcaudete.

Así lo ha indicado el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, quien ha mantenido este viernes un encuentro de trabajo con los alcaldes de ambas localidades Emilio Torres y Yolanda Caballero, para abordar la situación.

"Hemos estado trabajando de la mano del Instituto Geológico y Minero de España, con el que tenemos un convenio, para buscar alternativas en este abastecimiento y la conclusión a la que hemos llegado es que lo más viable es la realización de un sondeo", ha explicado.

Hidalgo ha recordado que hasta ahora Villarbajo se ha venido abasteciendo del manantial denominado Taza de Plata. Una captación que "en el pasado presentaba un caudal medio de 0,5 litros segundos, que era más que suficiente", pero que "ha ido mermando progresivamente".

Para afrontar este problema, ha señalado que en primer lugar "se barajó la posibilidad de recurrir a otras captaciones de manantiales existentes en la zona, pero el análisis de estas aguas dio como resultado que no eran idóneas".

Tras ese diagnóstico inicial, la Diputación y el IGME han continuado trabajando, "buscando alternativas hasta llegar a la conclusión de que la más viable es un sondeo para el que se proponen dos puntos donde ejecutarlo".

"Esto es lo que podíamos hacer desde la Diputación y esto es lo que hemos hecho, trabajando de la mano de los ayuntamientos de Martos y Alcaudete para prestarles esa ayuda técnica", ha afirmado. En este punto, ha dicho esperar que, a partir de ahora, se pueda "contar con la colaboración de la Junta de Andalucía para la financiación de estas obras".

En esta línea, ha destacado en que es el Gobierno andaluz "el que tiene que cumplir con su parte sufragando esta actuación". "Aunque, lamentablemente, tengo que decir que la actuación de la Junta en cuanto a abastecimiento de agua en el conjunto de la provincia de Jaén se caracteriza por su inexistencia, por su ausencia total, mientras que en la vecina provincia de Córdoba sí que está financiando obras de abastecimiento como ésta", ha considerado.

El diputado de Servicios Municipales también ha puesto de manifiesto que en los cuatro decretos de sequía que ha aprobado la Junta, para los que ha anunciado una inversión de más de 500 millones de euros para abastecimiento de agua urbano, "tan solo ha incluido una pequeña actuación en nuestra tierra, en concreto en Ermita Nueva, en Alcalá La Real".

De ahí que haya solicitado al Gobierno autonómico que "simplemente cumpla con su parte, apoye a los vecinos de Villarbajo y el conjunto de la provincia, y asuma sus competencias y responsabilidades en materia de abastecimiento".

DOS OPCIONES

Por su parte, el alcalde de Martos ha señalado que, según ha detallado Crisanto Martín, jefe de proyectos técnicos del IGME-CSIC, hay dos propuestas de sondeos investigación de regulación del manantial con respecto a Villarbajo: uno en la Taza de Plata y otro frente de la Loma del Titanio, este último con más garantías.

"Hace mucho tiempo que pusimos de manifiesto la necesidad de acometer los trabajos de prospección. La Diputación y los ayuntamientos de Martos y Alcaudete hemos hecho nuestro trabajo. Ahora lo que toca es que la Junta de Andalucía dé la solución definitiva de la mano de inversiones para garantizar y asegurar el abastecimiento de agua", ha declarado Torres.

Por ello, y tras afear que hasta ahora han recibido "la callada por respuesta", ha pedido "que asuman sus competencias y se doten presupuestariamente las inversiones para solucionar el problema con el objetivo de que esas prospecciones lleguen a buen puerto y garanticen el agua" a esta población diseminada en la que habitan unas 35 personas.

El sistema de abastecimiento consta de un manantial y dos depósitos de unos 30.000 litros de capacidad cada uno de ellos. Estos se encuentran en el término municipal de Martos, pero el manantial y sondeo del que se extrae el agua, se localiza en el de Alcaudete, donde también hay vecinos con este problema de desabastecimiento.

OBRAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD

En esta materia de abastecimiento, el diputado de Servicios Municipales también ha pedido a la Junta que "ejecute de una vez por todas las obras que el Consejo de Gobierno declaró de interés de la comunidad autónoma porque, a día de hoy, casi seis años después de su declaración, no hay absolutamente nada".

"Se trata de una actuación necesaria e imprescindible para garantizar el consumo, solucionar el problema de pérdidas actual y reducir costes de abastecimiento que afecta directamente a los ciudadanos que se abastecen del sistema Víboras-Quiebrajano, entre ellos los ciudadanos de Martos", ha precisado.

Frente a esa "dejadez con los problemas de agua de la provincia de Jaén", Hidalgo ha incidido en que "la Junta sí que está financiando proyectos, como la interconexión del embalse de la Colada, en la zona norte cordobesa".

"Además de presumir de que en Córdoba financia el 88 por ciento de las obras hidráulicas que se están desarrollando, en tanto que en el territorio jiennense no ha puesto ni un euro, ni siquiera ha comenzado las obras declaradas de interés por la propia Junta de Andalucía", ha concluido.