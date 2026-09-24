La provincia de Jaén se suma a una alianza nacional para avanzar hacia la bioeconomía

Isabel Uceda (i), interviene en la jornada 'Activar, avanzar y transformar'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha participado este jueves, junto a otras once provincias españolas, en la jornada 'Activar, avanzar y transformar', un foro que tiene lugar en Sevilla en el que se ha presentado la Agenda Compartida CIT's --centros de innovación territorial--, una alianza nacional para avanzar hacia un nuevo modelo económico basado en la bioeconomía.

La diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, ha intervenido en la mesa redonda 'Proyectos que transforman', enmarcada en este encuentro organizado por la Red de Centros de Innovación Territorial (CIT), de la que forma parte de la provincia jiennense.

"Las provincias rurales jugamos un papel fundamental en la autonomía estratégica y la descarbonización. Por eso, en la Diputación Provincial tenemos muy claro que nuestro sector primario debe avanzar hacia la bioeconomía. El reto consiste en convertir los subproductos agrícolas y forestales en productos que aporten valor añadido y no sólo por sostenibilidad, también por rentabilidad", ha afirmado.

Uceda se ha referido a Bioforeste, proyecto piloto de gestión forestal cofinanciado con fondos europeos que ha sido impulsado por la Diputación en los municipios de Bedmar y Garcíez, Huesa y Villarrodrigo, así como a otras iniciativas puestas en marcha desde el CIT de la provincia de Jaén que tiene sede en Beas de Segura.

"A través del Centro de Innovación Territorial estamos demostrando que esta innovación es posible, pero necesitamos alianzas para conectar de forma directa con las políticas de la Unión Europea y la inversión privada con nuestros pueblos", ha destacado.

En este sentido, la responsable de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático ha afirmado que "la agenda compartida es el camino para activar, avanzar y transformar nuestra tierra en un espacio de prosperidad, de empleo e innovación".

El grupo promotor de esta alianza está formado por los CIT de Asturias, Arán, Huesca, Castellón, Valencia, Cuenca, Jaén, Granada, Cáceres, Ciudad Real, Salamanca, Lugo y Lleida. Estas doce provincias aglutinan más del 30 por cieno del capital natural renovable existente en España.

Este capital, gestionado por agricultores, ganaderos, propietarios forestales y pequeñas administraciones locales, es la base para la descarbonización y el aumento de la autonomía estratégica española y europea, pero nunca se ha contabilizado como factor de producción en el modelo económico actual, ni ha recibido la atención fiscal e inversora que merecía.

Esta Agenda Compartida CIT's promueve que sean los propios territorios rurales, gestores de este capital, los sujetos activos de una transformación que lo ponga en valor y mejore su resiliencia.

También facilita la conexión directa de políticas europeas que promueven el aumento de la autonomía estratégica, la descarbonización y la mejora de la competitividad de la economía europea con los territorios rurales, que es donde están los recursos necesarios para materializarlas.