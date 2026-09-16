Un proyecto del IES Fuente de la Peña, de Jaén, ligado a la poesía de García Lorca llegará a Nueva York

JAÉN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El instituto de Educación Secundaria (IES) Fuente de la Peña, de Jaén, impulsa un proyecto con motivo del 90 aniversario de la muerte del poeta Federico García Lorca que llegará a Nueva York.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la presentación de este proyecto educativo, cultural e internacional de poesía 'Raíces con alas: incluyendo voces desde Jaén a Nueva York', que ha contado con el vicedirector del centro, Julián Medina; la vicepresidenta tercera de la Diputación, África Colomo, y el director de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández, José Antonio Martínez Liébana.

"Lo interesante de este proyecto es que no plantea un acercamiento a Lorca únicamente desde los libros, sino también desde la creación, la reflexión y la experiencia del propio alumnado", ha valorado la también diputada de Cultura y Deportes.

En esta línea, Colomo ha subrayado que el autor granadino "permite hablar de libertad, de identidad, de desigualdad y diversidad, de memoria y también permite que nuestros jóvenes encuentren su propia voz", según ha informado la Administración provincial.

"Desde la Diputación de Jaén, creemos que la educación pública es un espacio fundamental para generar cultura y queremos acompañar proyectos que den protagonismo a nuestros jóvenes y que, además, proyecten el nombre de Jaén mucho más allá de nuestra provincia. Porque estamos hablando de una iniciativa que tiene una dimensión internacional, que va a culminar en Nueva York, pero lo importante es todo el camino que hay detrás", ha afirmado.

Al respecto, ha apuntado que este proyecto conllevará "meses de trabajo en el aula, de lectura, de investigación y de creación". Ha destacado, igualmente, algo "especialmente importante", que "las oportunidades no dependan de la situación económica de las familias, sino del trabajo, del compromiso y de la creatividad que aportará el propio alumnado".

"En definitiva, queremos que nuestros jóvenes sepan que desde Jaén también pueden crear, que pueden contar y que pueden llegar todo lo lejos que quieran. Y en este caso queremos que Nueva York escuche también la voz de Jaén a través de su juventud", ha señalado Colomo.