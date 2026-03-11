La redacción del proyecto de la presa de la Cerrada de la Puerta (Jaén) se prevé licitar antes del verano

Reunión del presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, con el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Hugo Morán - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La redacción del proyecto de la presa de la Cerrada de la Puerta se prevé que se pueda sacar a licitación antes de este verano. Así lo ha indicado el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, con motivo del encuentro de trabajo mantenido con el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán.

La reunión ha servido para analizar el estado de los proyectos contemplados en el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas, así como las obras de emergencia para dar respuesta a los daños causados por el reciente temporal o la redacción del proyecto de la presa de la Cerrada de la Puerta, que está previsto construir en Pozo Alcón (Jaén).

Reyes ha anunciado que "el pliego técnico está prácticamente finalizado y antes de que llegue el verano, la redacción del proyecto podrá licitarse". Sobre esta infraestructura hidráulica, el presidente de la Administración provincial ha recordado que se trata de "la gran obra en la cuenca del Guadalquivir, que forma parte del Plan Hidrológico, en el que se contemplan cinco millones de euros para la redacción del proyecto".

En la reunión, en la que también ha participado la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria María Martín, el presidente de la Administración provincial ha puesto el acento en la planificación que requiere el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas, que supondrá la inversión de 206 millones de euros para mejorar el abastecimiento de agua a casi 300.000 personas de la provincia de Jaén.

"Estamos convencidos de que hay que trabajar con las luces a medio y largo plazo, que es importante la planificación, la elaboración y la redacción de los proyectos para ejecutarlos cuando hay agua", ha señalado Reyes, que ha hecho hincapié en la envergadura de estas actuaciones. "Las grandes infraestructuras no se pueden comprar en la tienda del barrio ni en una gran superficie. Por eso se necesita tiempo, planificación y financiación, para la posterior redacción de proyectos y, por supuesto, su ejecución", ha dicho Reyes.

En su intervención, el presidente de la Diputación ha recordado que el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas, al que la Administración provincial aporta 90 millones de euros, contempla proyectos para la modernización de los sistemas de abastecimiento, especialmente las conducciones, mejorando las estaciones de tratamiento de agua potable, pero también interconectando sistemas y ampliando sistemas que están funcionando en este momento, como el de La Loma, que se ampliará a la parte de Sierra Mágina Norte. Además se abordarán situaciones concretas de municipios jiennenses como Alcaudete, Huelma o Pozo Alcón, entre otros.

En este sentido, Reyes ha detallado que el convenio suscrito en su día con el Ministerio de Transición Ecológica "va a un ritmo adecuado". Además desde la Diputación se están actualizando algunos proyectos y se están gestionando las correspondientes autorizaciones desde el punto de vista medioambiental.

Además, a día de hoy, está a punto de adjudicarse por parte de Acuaes la primera de las grandes obras, que es la ampliación de la ETAP de Las Copas, porque a esta estación de tratamiento de agua potable va a llegarle más agua proveniente del pantano del Tranco, que es otra de las obras que contempla el convenio.

También de "manera inmediata", Reyes ha adelantado que se va a proceder a la adjudicación de la ETAP del Rumblar y el proyecto para la ampliación de las conducciones del sistema de La Loma a la parte de Mágina Norte.

Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha reconocido la labor y visión de planificación realizada por la Diputación para dar resolución al conjunto de necesidades que en materia de abastecimiento de agua pueden surgir en la provincia de Jaén y que haya sido una de las primeras administraciones que se ha sumado mediante este acuerdo al Pacto de Estado frente a la emergencia climática.

"Estamos en un contexto de cambio climático que amenaza la disponibilidad de recursos para garantizar el abastecimiento en un territorio y coarta sus posibilidades de desarrollo económico hacia el futuro", ha dicho Morán.

Por eso, desde el Ministerio se aceptó esa propuesta de planificación teniendo en cuenta que se trata de un conjunto de obras repartidas en el territorio y de un calendario de ejecución que se prolonga a lo largo de varios años.

Morán ha comentado que "se está dando el banderazo de salida a las primeras actuaciones" de un plan con el que también se hace frente al reto demográfico. "El agua es un servicio básico, además de un elemento sistémico de la economía del país, que junto con la energía forma parte de las principales actuaciones que permitan romper la brecha a la que nos enfrenta el reto demográfico", ha concluido Morán.