Reyes aborda con CCOO la situación del campo jiennense y de las trabajadoras de ayuda a domicilio

JAÉN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha mantenido una reunión institucional con la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, y con el presidente de la gestora del sindicato en la provincia, José Blanco, en la que han abordado entre otros temas la situación del campo jiennense y de las trabajadores que prestan el Servicio de Ayuda a Domicilio en la comunidad autónoma andaluza.

Reyes ha puesto de relieve "la difícil situación" que se va a vivir en la provincia de Jaén en esta campaña de aceituna, dado que el aforo que presentó la Junta en septiembre, que suponía un recorte de un 60 por ciento respecto al año anterior, "va a ser aún peor porque desde que se presentó no ha caído prácticamente ni una gota, y el fruto, lejos de mejorar, se ha perdido en algunos casos".

El presidente de la Diputación se ha mostrado "preocupado" por el hecho de que "los agricultores no van a tener esos ingresos y los trabajadores eventuales del campo echarán muchos menos jornales que otros años", un problema que "sufrirán de manera especial las jornaleras, porque cuando falta trabajo en el campo siempre son las mujeres las perjudicadas en primer lugar".

Por eso, ha indicado que "la Diputación ha puesto diez millones de euros para un plan extraordinario de empleo" y ha aplaudido que el Gobierno de España haya bajado las peonadas de 35 a 10, pero ha insistido en que se necesita "con urgencia que el Gobierno de Andalucía ponga en marcha un plan que ya pedimos los alcaldes de la provincia en julio en el Consejo de Alcaldes".

En esta dirección, Francisco Reyes ha lamentado que "a día de hoy ese plan no se ha aprobado y no hay perspectivas de que vaya adelante porque no está incluido en los presupuestos de la Junta para el año que viene".

Además de este asunto, en este encuentro Reyes y López también han hablado sobre el momento por el que pasa el Servicio de Ayuda a Domicilio. El presidente de la Diputación, que ha elogiado la labor que desarrollan las personas encargadas de realizar esta tarea, ha subrayado que "no es de recibo el precio que estas trabajadoras están recibiendo por hora de servicio".

Así, se ha referido a que se trata de "una competencia propia del Gobierno de Andalucía, que llegó a un acuerdo con el municipalismo, y en Jaén es la Diputación la que lo ofrece en los municipios de menos de 20.000 habitantes".

En este contexto, ha apuntado que las diputaciones son "el instrumento para prestar la ayuda a domicilio, pero la competencia la tienen las comunidades autónomas, por eso es la Junta y el Gobierno de Moreno Bonilla el que debe poner la financiación adecuada para incrementar el sueldo de las trabajadoras y que sea digno".

Esta reivindicación llega "después de que el Gobierno de España haya transferido más dinero a la Junta en los últimos tres años para sufragar este servicio, un incremento sustancial que no se ha visto reflejado en los sueldos de las trabajadoras, por eso la Junta no puede seguir mirando hacia otro lado", ha incidido Francisco Reyes.

En idéntica línea se ha pronunciado la responsable andaluza de CCOO, quien ha tachado de "barbaridad" el que "ahora que la Junta tiene más recursos que nunca, porque el Gobierno de España los ha puesto a su disposición, el Gobierno andaluz no ponga ese dinero para subir el salario y dignificar un sector esencial, como ha demostrado durante la pandemia y en el día a día cuidando de las personas dependientes". En concreto, Nuria López ha pedido que "se suba a 25 euros la hora de trabajo en medio de una inflación desbocada como la que tiene en Andalucía".

Para la secretaria general de CCOO en la comunidad andaluza, "la Junta tiene margen para subir los pliegos y las condiciones en las que se ofertan estos servicios a las empresas a través de las diputaciones y los ayuntamientos". "No nos parece que esté siendo honesta con las trabajadoras, no sabemos en qué se está gastando el dinero y por qué boicotea este Servicio de Ayuda a Domicilio esencial en nuestra comunidad", ha dicho la dirigente sindical.

En cuanto a la coyuntura de los jornaleros del campo, López ha "valorado la reducción de peonadas del Gobierno de España", pero ha apelado a la posición de la Junta de Andalucía porque "no asume que hay que hablar de la sequía y la escasez hídrica".

A su juicio, no se trata de "hablar solo de obras, sino de una estrategia general sobre cómo abordar la situación del campo andaluz". "El Gobierno andaluz está todo el día en un rifirrafe político y obvia la capacidad y las competencias que tiene", ha señalado la responsable de este sindicato, que ha criticado que "la consejera no se ha reunido tras 100 días de gobierno con CCOO para hablar de los problemas del campo".