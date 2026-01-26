Reyes destaca "el compromiso" de las empresas que contratan a personas con diversidad funcional

Desayuno empresarial con IMS Control Industrial - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado "el compromiso" de empresas como IMS Control Industrial por la contratación de personas con diversidad funcional. Así lo ha indicado Reyes en el desayuno empresarial organizado por esta empresa en Úbeda (Jaén) para compartir la experiencia de la incorporación a su plantilla de una segunda persona con diversidad funcional, que en esta ocasión se ha llevado a cabo con la colaboración de la Asociación Síndrome de Down de Jaén.

"IMS es una empresa de referencia a nuestra provincia, que fue premiada por la Diputación Provincial en los Premios Emprende e Innova, y que demuestra, una vez más, la capacidad de nuestros empresarios en el ámbito de la innovación, de la investigación y en la creación de empleo", ha dicho Reyes.

Ha añadido que en este caso también "refleja la sensibilidad y el compromiso de nuestras empresas con la contratación de personas con otras capacidades, y es bueno hacerlo visible para que sirva de ejemplo a otras empresas y a otras instituciones en la provincia de Jaén".

El presidente de la Administración provincial ha felicitado a la Asociación Síndrome de Down de Jaén por su trayectoria, "una entidad con la que la Diputación hemos colaborado a lo largo de la historia, y desgraciadamente tenemos que seguir colaborando, porque donde no llegan las administraciones que tienen la competencia, tiene que haber entidades como Síndrome de Down para llegar y atender las necesidades de estas personas y de sus familias".

Por su parte, el gerente de IMS Control Industrial, Pedro Martínez, ha señalado que esta empresa de carácter tecnológico ha dado el paso de contratar a una segunda persona con Síndrome de Down porque "tienen una gran capacidad y talento que fortalece a la empresa".

En este sentido, ha apuntado que el objetivo del desayuno ha sido contribuir a la sensibilización del tejido empresarial sobre la necesidad y el valor de integrar plantillas diversas, fomentando "un modelo más justo, inclusivo y socialmente responsable".

IMS Control Industrial, que está adherida a la plataforma 'Jaén por Industria' impulsada por la Diputación, se dedica a la instalación, mantenimiento y sistemas de pesaje industrial, así como a instalaciones eléctricas de tipo industrial, especializada en proyectos para almazaras y en la automatización de todo el proceso de fabricación, maquinaria y su mantenimiento.