Reyes reafirma el compromiso de Diputación de Jaén con Linares y la apuesta por el empleo y el turismo en la ciudad

LINARES (JAÉN), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha reafirmado este jueves el compromiso de esta administración con Linares y la apuesta por el empleo y el turismo en la ciudad.

Así lo ha indicado en una visita institucional al Ayuntamiento de Linares, donde ha mantenido un primer encuentro de trabajo con el nuevo alcalde, Javier Perales. En la reunión, ha expresado la "voluntad de seguir colaborando, si cabe con más fuerza, en todos aquellos temas que sean de interés para esta ciudad, que sin duda es fundamental en el desarrollo socioeconómico de la provincia".

También ha valorado el hecho de que el nuevo regidor "tenga claras sus prioridades": "Aunque hace muy poco tiempo que ha llegado a la Alcaldía, me ha trasladado que hay un modelo de ciudad, que es algo muy importante para no dar palos de ciego, sino pensando qué ciudad quiere ser Linares en el siglo XXI y no dejando pasar ninguna oportunidad que se pueda aprovechar", ha comentado.

En su comparecencia, Reyes ha recordado que la prioridad y la competencia de diputaciones como la de Jaén "son los pequeños y medianos municipios de la provincia, aquellos que tienen menos de 20.000 habitantes.

"Pero son muchas las acciones y proyectos que desde la Diputación venimos ejecutando en la ciudad de Linares y nuestro compromiso es ampliar esa cooperación, esa tarea de asistencia desde el punto de vista técnico al Ayuntamiento", ha afirmado.

Dentro de ese "compromiso con mayúsculas" al que se ha referido el presidente de la Diputación se enmarcan algunos de los temas abordados en la reunión. Entre otros, se ha referido "al empleo, que es una de las principales preocupaciones que el alcalde ha trasladado, pero también aprovechar otros aspectos que son fundamentales, también ligados al empleo, como todo lo relativo al turismo".

"Para que Linares no pierda oportunidades en las que la Diputación venimos trabajando, desde el oleoturismo al Viaje al tiempo de los Iberos, aprovechando sobre todo Cástulo; o Jaén Cultura del Toro, donde Linares y su coso juegan un papel fundamental en este proyecto turístico", ha añadido.

Para llevar a cabo estos y otros proyectos, ha recordado que la Diputación "cuenta con un presupuesto limitado de 114 millones de euros, que no es comparable a los 41.000 millones de euros del Gobierno de Andalucía". Pese a ello, con los recursos con los que cuenta va "a seguir trabajando en aquellos aspectos que son fundamentales".

PLAN DE EMPLEO INTENSIVO

Al hilo, ha subrayado que el proyecto estrella de la Diputación en los últimos años, en concreto desde 2015, "ha sido todo lo relativo al empleo", de manera que ha "dedicado muchos recursos a generar puestos de trabajo".

De esas partidas que la Administración provincial ha destinado al Plan de Empleo intensivo, desde 2015 Linares ha recibido cinco millones de euros. "Es decir, un tercio de todos los recursos que hemos dedicado a la creación de empleo intensivo han ido a Linares, lo que ha permitido crear 330 empleos a través de empresas como Linares Biodiésel, Evolutio, Directedmetal, Massive Technologies o Etropos, que son algunas de las beneficiadas de las ayudas de esta convocatoria de la Diputación", ha comentado.

Sobre esta cuestión del empleo, Reyes ha asegurado que va "a seguir manteniendo esta línea de colaboración, pero también pedirá ayuda a la Junta de Andalucía. A su juicio, "no es lógico que la Administración provincial, con 114 millones de euros, mantenga 1.200 trabajadores, 1.500 kilómetros de carreteras y transfiera a los ayuntamientos casi 60 millones de euros, y el Gobierno de Andalucía tenga que devolver cientos de millones de euros porque son incapaces de gestionarlos".

En materia de empleo, también ha garantizado al alcalde linarense el "compromiso de seguir colaborando estrechamente con el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte de Linares", con el se vienen firmando convenios año tras año, como también con la Cámara de Comercio.

Ha aludido, además, al "compromiso cumplido con la Oficina de Captación de Proyectos, para la que se ha aprobado 50.000 euros a disposición con el fin de que esa oficina se ponga en marcha lo antes posible".

"El objetivo es continuar trabajando de la mano del alcalde para seguir haciendo atractivo Linares, como sucedió con la implantación del Centro de Competencias Digitales de Renfe", ha apostillado.

INVERSIÓN EN CÁSTULO

En esa línea se enmarca también el trabajo realizado en el ámbito turístico. Al respecto, Reyes se ha referido a las inversiones realizadas por la Diputación en Cástulo, "uno de los espacios más visitados de la provincia y donde se ha hecho un gran esfuerzo, ya que desde 2009 se han invertido 2,3 millones de euros".

Se ha traducido en numerosas actuaciones, entre las cuales ha citado la más reciente, "una inversión de 150.000 euros que ha permitido el acondicionamiento de un sendero peatonal que va desde la Puerta Norte al centro de esta Ciudad Ibero Romana de Cástulo", que se suma a otras llevadas a cabo con anterioridad, como la cobertura del mosaico de los Amores o de algunos de los palacios de esta ciudad ibero romana".

En el capítulo turístico, también ha hecho alusión a la necesidad de "seguir trabajando para aprovechar otras oportunidades con el Ayuntamiento, como los paisajes mineros, o el compromiso de poder celebrar en Linares eventos deportivos de carácter nacional e internacional".

"En su día ya conseguimos que Linares fuera salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España, y el alcalde me ha pedido que la ciudad sea sede de la salida o del final de una etapa cuando la Vuelta discurra otra vez por la provincia", ha agregado.

Esa labor es la que se está haciendo también en otras modalidades deportivas, caso del ajedrez, en la que año tras año hay "un gran esfuerzo para que se celebren aquí los Campeonatos de España, para lo cual la Diputación aporta 100.000 euros cada edición, algo que llevamos haciendo ya nueve años". También se mantendrán los patrocinios a clubes deportivos de la ciudad, como el Linares Deportivo o el Tecnigen.

OTRAS PARTIDAS

Junto al turismo y el deporte, ha repasado las partidas que Linares recibe de la Diputación en materia de bomberos, obras y servicios. Así, ha detallado que se seguirá manteniendo el convenio con el parque de bomberos de Linares para que se dé servicio a numerosos municipios de la provincia.

También ha hecho mención al Plan Especial de Apoyo a Municipios, cuyas partidas se suman al Plan Provincial de Obras y Servicios, lo que ha permitido que Linares haya recibido en los tres últimos años unos 1,5 millones de euros entre ambos planes, entre otras actuaciones.

Por su parte, el alcalde linarense ha señalado que esta reunión ha servido "para renovar compromisos que tiene la Diputación con la ciudad de Linares y para impulsar otros proyectos". En esta dirección, ha resaltado que ha podido trasladar las prioridades del Ayuntamiento y se ha puesto sobre la mesa que hay recursos que pone a su servicio la Diputación "para conseguir una administración más ágil".

Finalmente, Perales ha agradecido a la Administración provincial "el compromiso que está teniendo con el Plan de Empleo intensivo, que está atrayendo más tejido empresarial y creando empleo en la ciudad".