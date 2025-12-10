Reyes remarca en el debate sobre el estado de la provincia que "hoy Jaén cree en Jaén"

Pleno del debate sobre el estado de la provincia - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha celebrado este miércoles un pleno extraordinario de debate sobre el estado de la provincia en el que el máximo responsable de esta institución, Francisco Reyes, ha incidido en la "notable evolución del territorio jiennense en los últimos años" y en que "es un territorio de oportunidades, aunque faltaba lo más importante, que era creérnoslo".

"Jaén cree en Jaén y ese es un paso fundamental que hemos dado con una aportación sin descanso de muchos años, cada uno desde su ámbito", ha dicho Reyes. Para radiografiar "la positiva realidad jiennense", el máximo responsable de la Administración provincial ha repasado algunos de los principales datos económicos registrados en Jaén en los últimos tiempos.

Así, ha apuntado que el PIB "ha crecido de forma sostenida desde el año 2014, con datos históricos en sectores como la industria, con un aumento según las primeras estimaciones de un 12,83 por ciento, el más alto de Andalucía".

En cuanto al paro, Reyes ha indicado que "ha bajado en la provincia casi un ocho por ciento, con 2.291 parados menos que hace un año, y contamos con 244.696 afiliados a la Seguridad Social y 34.700 desempleados, destacando el empuje del sector industrial y de servicios".

Otro de los parámetros valorados por el presidente de la Diputación ha sido el de las exportaciones, que han aumentado más del ocho por ciento, alcanzando los 1.409 millones de euros, un incremento superior al registrado en Andalucía o en España".

De hecho, ha añadido que "el número de empresas exportadoras ha pasado de 690 a 1.367". En ese ámbito, ha resaltado el peso que tiene el sector agroalimentario y el aceite de oliva, que "es nuestra seña de identidad".

Después de precisar que en la pasada campaña Jaén superó las 550.000 toneladas, lo que "supone el 21,61 por ciento de la producción mundial", ha reivindicado que tanto la superficie de olivar como el consumo siguen creciendo y ha asegurado que la Diputación "seguirá liderando con el sector acciones promocionales, con dos hitos muy importantes: la Fiesta del Primer Aceite de la provincia y los Jaén Selección".

Sobre el sector del olivar, Reyes ha anunciado que estarán "muy vigilantes tanto en los precios del aceite de oliva, que han disminuido en el último año, y en la nueva PAC, porque la propuesta actual no es la más adecuada para Jaén, y necesitamos que sea justa, que defienda nuestro olivar tradicional, el menos productivo y a los pequeños y medianos agricultores".

Además de analizar el sector oleícola, el presidente de la corporación provincial ha remarcado que "la industria y los servicios han pasado de ser algo residual, a tener un peso muy importante en nuestra economía", hasta el punto de que "el sector industrial tiene más peso que nuestro sector agroalimentario".

"Somos punteros en muchos sectores de la industria, en innovación, desarrollo e inteligencia artificial, somos referentes de la mano de empresas de esta provincia que hoy lideran ámbitos nacionales e internacionales", ha dicho Reyes.

En este ámbito, y a pesar de no tener competencias directas, Reyes ha valorado el papel jugado por la Diputación que se ha traducido en la línea de empleo intensivo, donde se han invertido más de 33 millones desde 2015 para sufragar los costes laborales y sociales de casi 2.400 empleos.

Al respecto, ha puesto en valor iniciativas como Jaén por Industria, con 240 empresas adheridas; el trabajo realizado en materia de servicios sociales, con "empresas que son ejemplo de eficiencia y calidad en todo el país"; el crecimiento de empresas adheridas a Degusta Jaén, que "cuenta con más de 3.500 productos de alta calidad y la consolidación en nuestros municipios de 2.500 empleos fijos y directos".

También se ha referido al sector servicios, materia en la que Reyes ha resaltado que "no es casualidad que contemos con cinco estrellas Michelín y la calidad gastronómica que se respira en los 97 municipios, así como los datos positivos que también registra nuestro sector del turismo".

La "guinda" a todo esto, como ha puesto de relieve el presidente de la Diputación, es "el ecosistema empresarial y de investigación que ya se está generando en torno al Cetedex, que va a suponer un antes y un después en nuestra provincia".

Al respecto, ha señalado que el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) que el Gobierno de España está construyendo en la provincia "supone una inversión de más de 220 millones de euros en tiempo récord y la previsión de crear más de 2.600 empleos, principalmente en el ámbito de la innovación, el desarrollo y la investigación".

Sobre este centro, ha puntualizado que "la ministra de Defensa anunció hace dos semanas que ya se van a ofertar las primeras plazas y en el Consejo de Ministros de la semana pasada se aprobó elevar la partida de 2026 a los 93 millones de euros, según había solicitado el INTA, del Ministerio de Defensa, 31 millones más de lo previsto para abordar imprevistos de la obra por las características del terreno".

El Cetedex, según Reyes, ha "creado ya un ecosistema innovador y tecnológico en la provincia, convirtiéndola en un polo de innovación en defensa y tecnología avanzada que estoy convencido de que nuestras empresas van a aprovechar, de hecho ya lo están haciendo y estamos trabajando en este sentido".

Así, ha citado algunas de las empresas que ya están instaladas o han anunciado su implantación para "convertir a esta provincia en un centro no solo nacional, sino internacional en materia de investigación y que supone la creación de riqueza y empleo de calidad". De esta forma, ha aludido a Meltio, Desay, Escribano o el anuncio de SAPA.

"Sólo estamos empezando, estamos hablando de realidades, de empleos ya creados en muchos de los casos, porque el Cetedex marcará un antes y un después en nuestra tierra", ha afirmado Reyes.

También en su intervención, el presidente de la Diputación ha asegurado que "en el marco de este contexto social y económico favorable" desde la Administración provincial se opondrán "con contundencia a cualquier retroceso que frene esta curva de crecimiento" y a que se den "pasos atrás en derechos tan fundamentales como la educación y la sanidad públicas o la dependencia".

En su repaso al estado de la provincia, Reyes también ha señalado que "lo público siempre es una tarea inacabada" y desde la Diputación, van a "seguir trabajando sin descanso en esta línea y también reivindicando para nuestra provincia aquello que nos corresponde y allí donde haga falta, tanto al Gobierno de España como a la Junta".

Al respecto, ha hablado de la necesidad de que el Gobierno de España acelere proyectos en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias, así como de que el Gobierno andaluz dote de una financiación suficiente a la Universidad de Jaén y ejecute nuevas actuaciones en carreteras, sanidad, empleo o infraestructuras hidráulicas, entre otros ámbitos.

Por último, ha remarcado que desde la Diputación Provincial de Jaén se va a "seguir arrimando el hombro, incluso en aquello en lo que no tenemos competencias en absoluto", algo que se refleja en "los presupuestos para 2026 que acabamos de aprobar".

En las cuentas de la Administración provincial para el próximo año se priorizan los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, y las políticas sociales, que siguen siendo garantía de la igualdad real, pero también se apuesta por "medidas para afrontar el cambio climático y acciones muy ambiciosas en materia de infraestructuras y de empleo, apoyando e impulsando el proceso transformador que se está produciendo en nuestro tejido productivo provincial".

En este pleno extraordinario de debate sobre el estado de la provincia se han aprobado un total de 25 propuestas de las presentadas a esta sesión.