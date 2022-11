Reyes señala a las administraciones provinciales como referentes en la implantación de políticas de igualdad

JAÉN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén y presidente de la comisión de diputaciones, cabildos y consejos insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Francisco Reyes, ha puesto de relieve la actuación de las administraciones provinciales en la implantación de políticas de igualdad en España.

Así lo ha indicado en el marco de la inauguración del encuentro 'Los gobiernos provinciales por la igualdad efectiva', en el que Reyes ha intervenido junto a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y que se ha celebrado en la Casa das Artes de Vigo.

"Somos referentes en todas las políticas, también en igualdad,", ha destacado Reyes para señalar la necesidad de jornadas como ésta para dar a conocer iniciativas que se impulsan desde las diputaciones, cabildos y consejos insulares en materia de igualdad, "que son claves, especialmente en los pequeños y medianos municipios" y "que se aplican de forma transversal, ya que abarcan todas las áreas de las administraciones provinciales".

El presidente de la Diputación de Jaén ha hecho también hincapié en la importancia de la política como instrumento "para cambiar y avanzar" y para la consecución de la igualdad entre la ciudadanía. "Llegar a la igualdad total tendría que ser el objetivo de toda acción política, con el objetivo de que un ciudadano y una ciudadana tenga los mismos servicios y disfrute de las mismas infraestructuras independientemente del lugar en el que viva, sea un pequeño pueblo o una gran ciudad", ha apostillado.

Asimismo, ha subrayado la contribución de los gobiernos locales y provinciales al desarrollo experimentado por nuestro país en el periodo democrático, también en materia de igualdad. "Este país no hubiera sido lo mismo sin el trabajo que han realizado alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas pero, aunque se ha avanzado, queda mucho camino por recorrer" ya que "aún hablamos de brecha salarial, de dificultades para la conciliación, de escaso reconocimiento social a la labor que la mujer realiza o de violencia de género", ha señalado Reyes.

En este sentido, el presidente de la Diputación jiennense ha remarcado la importancia de ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares para seguir avanzando en materia de igualdad y "no dar un solo paso atrás en este ámbito". "Queda mucho camino por recorrer, pero el mundo local tiene que jugar un papel fundamental en ese cambio y no podemos bajar la guardia porque, aunque parezca mentira, no todo el mundo cree en esa igualdad real entre hombres y mujeres", ha dicho Reyes.

Tras el acto inaugural de esta jornada impulsada por la comisión de diputaciones, cabildos y consejos insulares de la FEMP, se ha celebrado una mesa redonda en la que la vicepresidenta primera y diputada de Igualdad y Bienestar Social, Francisca Medina, ha expuesto distintas líneas de actuación que se promueven desde la Diputación jiennense en materia de igualdad, entre ellas, el Consejo Provincial para la Igualdad y participación de las mujeres jiennenses o la labor de formación que se impulsa desde la Escuela de Feminismo y Empoderamiento.