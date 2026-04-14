Seis pianistas internacionales buscan la final del Concurso 'Premio Jaén' en la prueba de cámara

El pianista Suzuki Yusuke de Japón. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Seis jóvenes pianistas de cinco nacionalidades distintas (España, Japón, Italia, Bélgica y Israel) participarán a partir de este miércoles la tercera prueba eliminatoria del 67º Concurso Internacional de Piano Premio 'Jaén', en la que buscarán el pase a la final de este prestigioso certamen pianístico organizado por la Diputación Provincial.

Esta última fase clasificatoria se iniciará el miércoles 15 de abril a partir de las 16,30 horas en el Teatro Infanta Leonor de Jaén, y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Diputación de Jaén: https://www.youtube.com/user/diputacionjaen, según ha indicado la Institución Provincial en una nota.

Tras la segunda prueba eliminatoria, celebrada entre los días 13 y 14 de abril, los seleccionados por el jurado presidido por Albert Attenelle para tomar parte en la semifinal del concurso son los pianistas Laura Ballestrino, de España; Anaïs Cassiers, Bélgica; Ruggiero Fiorella, de Italia; Ayumu Ibaraki y Yusuke Suzuki, de Japón; y Alexandra Segal, de Israel.

La música de cámara será la protagonista en esta tercera prueba clasificatoria, en la que los participantes contarán por primera vez con el acompañamiento del Cuarteto Cosmos, formado por Bernat Prat, Helena Satué, Lara Fernández y Oriol Prat. Estos cuatro músicos, todos con un largo recorrido musical, se unieron en 2014 y desde entonces se han consolidado como uno de los cuartetos de cuerda más atractivos del panorama musical actual.

Sus interpretaciones abarcan música desde el siglo XVIII hasta la más actual, y a lo largo de su trayectoria esta formación ha obtenido numerosos galardones: el primer premio en el concurso 'Irene Steels-Wilsing Foundation Competition 2018' de Heidelberg; el primer premio en el Concurso de Música de Cámara BBVA Montserrat Alavedra 2018, así como los terceros premios en el 'Jospeh Joachim International Chamber Music Competition 2019' de Weimar y el 'Carl Nielsen International Chamber Music Competition 2015' de Copenhague.

Junto al Cuarteto Cosmos, los aspirantes a finalistas deberán tocar una obra que elegirán entre creaciones de César Franck, Brahms, Schumann, Shostakovich o el Quinteto número 2 en la mayor, opus 81, de Dvorak. El pianista que más destaque en la interpretación de una de estas obras será el ganador de uno de los principales galardones de este certamen, el Premio de Música de Cámara, patrocinado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y dotado con 8.000 euros.

La participación de cada uno de estos seis músicos se completará con la interpretación de una obra romántica de importancia pianística, a seleccionar entre las de Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Franck y Mussorgsky. En total, la actuación de cada participante deberá tener una duración de entre 50 y 75 minutos.

Entre los seis pianistas menores de 32 años que participarán en la tercera eliminatoria, los miembros del jurado elegirán a los tres concursantes que actuarán el próximo 18 de abril en la gran final de la 67ª edición de este certamen, en la que actuarán con la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida este año de nuevo por Salvador Vázquez, en un concierto de clausura cuyas entradas se pueden adquirir al precio de 10 euros a través de la plataforma www.eventick.es y que también podrá seguirse en directo por el canal de YouTube de la Diputación.