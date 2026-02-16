Tim Wellens se lleva la victoria en la quinta edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior

Francisco Reyes y Antonia Olivares, junto al ganador de la V Clásica Jaén Paraíso Interior, Tim Wellens. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

El ciclista Tim Wellens, del equipo UAE y actual campeón de Bélgica, ha logrado la victoria en la V Clásica Jaén Paraíso Interior tras más de 154 kilómetros con tramos de asfalto y de tierra y cerca de cuatro horas de carrera.

Se ha impuesto en la meta de Úbeda por delante del británico Tom Pidcock y el francés Benoît Cosnefroy, que han completado el podio en la quinta edición de esta prueba, que patrocina un año más la Diputación jiennense.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, junto a la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, han entregado la aceituna de oro al ganador, un trofeo realizado por el taller artesano de Alfarería Tito.

Un total de 119 corredores de 17 equipos procedentes de diez países han conformado el pelotón de esta edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior. "Una competición que se ha consolidado en el calendario ciclista, pese a contar con solo cinco años y que es la más internacional de las disputadas hasta ahora por la procedencia de los ciclistas y también porque se ha retransmitido a más de 180 países", ha valorado Reyes.

Igualmente, ha destacado que Jaén "es un paraíso para la bicicleta", no solo por "este gran lunes de ciclismo", sino "porque ha llegado después de un gran fin de semana para este deporte dentro de un mes de febrero en el que la provincia también acogerá la Vuelta Ciclista Andalucía y la Andalucía Bike Race.

Sobre la disputa de la clásica, el presidente de la Diputación ha felicitado al Ayuntamiento de Úbeda y a la alcaldesa "por su disponibilidad y por haber visto claramente una oportunidad en esta prueba.

"Además de tener un retorno desde el punto de vista de la promoción, tiene un impacto económico muy importante, ya que han sido prácticamente cuatro días donde los hoteles y los establecimientos, no solamente de Úbeda sino de una parte importante de la provincia, han estado ocupados por quienes nos han visitado", ha señalado.

En esta misma línea se ha pronunciado la alcaldesa, quien ha asegurado que esta cita "no solamente es un evento deportivo, que lo es, y muy importante porque se retransmite a medio mundo, sino que también supone una rentabilidad económica para la ciudad de Úbeda, para el resto de la comarca".

"Y me atrevería a decir que, prácticamente, para más de la mitad de la provincia de Jaén, porque están llenos los hoteles de Úbeda, de las comarcas limítrofes e incluso hay personas que han tenido que alojarse en Jaén capital, con lo cual supone que llenamos bares, restaurantes, cafeterías durante todo este fin de semana y hoy lunes", ha comentado.

La Clásica Jaén Paraíso Interior 2026 ha tenido un recorrido final de 154,2 kilómetros --ya que ha tenido que ser recortado por las inclemencias meteorológicas--, con un desnivel de 2.400 metros y 23,8 kilómetros de 'sterrato', con salida y meta en la ciudad de Úbeda.

En la primera parte, el pelotón ha transitado por municipios como Arquillos, Linares, Ibros, Canena y Rus, mientras que en la segunda mitad ha tenido que superar distintos tramos realizados por caminos entre olivos. La carrera se ha resuelto en un circuito final de 34 kilómetros en el que los participantes han dado dos vueltas antes de cruzar la meta junto al Hospital de Santiago de Úbeda.

PRUEBAS PREVIAS

Junto a la prueba disputada este lunes, la Clásica Jaén Paraíso Interior ha contado a lo largo de este fin de semana con dos importantes citas. La primera, la Gran Fondo Jaén Paraíso Interior, marcha cicloturista que contó con en torno a un millar de cicloturistas. Afrontaron un recorrido de 116 kilómetros con 1.600 metros de desnivel positivo acumulado y cinco caminos de olivos.

De igual forma, se celebró este domingo la Copa de las Naciones UCI Jaén Paraíso Interior, prueba para ciclistas femeninas de categoría júnior. Su podio estuvo formado por la lituana Augusté Mikutyté y las españolas Alejandra Neira y Mirari Gotxi.