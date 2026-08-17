Un total de 17 jóvenes con titulación superior se beneficia de las ayudas de la Diputación de Jaén para emprendimiento

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona (i), junto a uno de los beneficiarios de las ayudas. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 jóvenes titulados de Jaén han resultado beneficiarios de las ayudas que concede la Diputación para facilitar la puesta en marcha de iniciativas empresariales en la provincia.

En concreto, 13 localidades contarán con nuevos negocios impulsados al amparo de esta convocatoria enmarcada en el Plan de Empleo y Empresa de la Administración provincial y que está dirigida a jóvenes titulados universitarios o de Formación Profesional Superior menores de 35 años y empadronados en alguno de los municipios jiennenses.

"En la Diputación de Jaén somos conscientes de que uno de los principales problemas que afronta nuestro territorio es el elevado número de jóvenes en situación de desempleo", ha afirmado este lunes en una nota el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona.

En este sentido, ha explicado que, desde 2016, tiene "en marcha mecanismos que contribuyan a facilitar el inicio y el desarrollo de la actividad empresarial durante los primeros meses de andadura de los nuevos negocios promovidos por jóvenes titulados universitarios o de Formación Profesional Superior".

Carmona ha señalado la oportunidad que tienen los jóvenes de emprender y poner en marcha un negocio en su propia tierra "gracias a estas ayudas, que, además de contribuir a fijar población al territorio y generar empleo, dinamizan la actividad económica de nuestros municipios".

Los beneficiarios de estas ayudas llevarán a cabo su iniciativa empresarial en Jaén, Villanueva de la Reina, Mancha Real, Huelma, Andújar, Puente de Génave, Torredonjimeno, Alcalá la Real, Úbeda, Begíjar, Orcera, Peal de Becerro y Linares.

INICIATIVAS VARIADAS

Entre los proyectos subvencionados, hay iniciativas de ámbitos muy diversos, como clínicas de fisioterapia, audición y veterinaria; empresas dedicadas a la venta de vestuario deportivo, la publicidad y las relaciones públicas; negocios de elaboración de productos para confitería y panadería; empresas de producción cinematográfica, lavandería, aplicaciones agrícolas e inspección; así como un estudio de belleza, un servicio de catering a domicilio y un gabinete de ingeniería.

"Son negocios muy variados que ponen de manifiesto que en nuestra provincia contamos con personas preparadas y con ganas de emprender, de quedarse y de desarrollar aquí sus proyectos empresariales y personales. Jaén ofrece muchas oportunidades que debemos saber aprovechar, y desde la Administración provincial vamos a seguir apoyando a todas aquellas personas que quieran poner en marcha un proyecto de futuro en nuestro territorio", ha declarado Carmona.

El presupuesto destinado a estas ayudas en 2026 asciende a 175.000 euros, de los que cerca de 145.000 euros se han destinado a financiar las 17 iniciativas beneficiarias. Estas subvenciones consisten en una aportación económica de la Diputación de Jaén de hasta el 50 por ciento de la inversión total, para aquellos gastos considerados subvencionables conforme a la convocatoria, con un límite máximo de 20.000 euros por proyecto.

El importe restante deberá ser financiado por las personas beneficiarias mediante fondos propios u otras subvenciones compatibles, sin que la suma de todas las ayudas pueda superar el coste total de la actuación.

Estas ayudas están directamente alineadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8, que persigue promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas. Y también con el ODS 9, centrado en construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.