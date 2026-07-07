El Úbeda Fashion Camp dirigido por Moisés Nieto reúne a 25 promesas del diseño de moda

JAÉN 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Úbeda Fashion Camp, que dirige el diseñador Moisés Nieto, reúne hasta el 11 de julio a 25 jóvenes promesas del diseño de moda. Desde este martes, participan en en este campamento formativo dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años que, entre otros creadores, contará con Palomo Spain.

La Diputación de Jaén, junto al Ayuntamiento ubetense, organiza organiza esta iniciativa, que ha sido inaugurada por el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano; la alcaldesa, Antonia Olivares, y el propio Moisés Nieto.

"Estamos enormemente agradecidos a Moisés Nieto no solo por su trayectoria profesional, sino porque es un joven que piensa en su tierra, que quiere a su tierra, que la reivindica a través de su trabajo y que además es comprometido socialmente con los jóvenes que necesitan de esos ejemplos de inspiración", ha afirmado Lozano.

En este sentido, ha remarcado que este diseñador "lo está haciendo magníficamente bien a través de este campamento, de esta formación que va a suponer una oportunidad única y un punto de inflexión en la vida profesional y en el desarrollo personal de estos jóvenes creativos, que van a disfrutar y se van a inspirar también en Úbeda".

Además de agradecer la implicación de Moisés Nieto, el diputado de Promoción y Turismo también ha valorado la presencia de "otras jóvenes creativas como son Tíscar Espadas y Marta Moreno" en una actividad que, para la Diputación de Jaén, "es una inversión a futuro".

"Es una muestra del modelo cultural que queremos seguir trabajando desde la Diputación Provincial, un modelo creado desde Jaén con la gente de Jaén, de amplias y profundas raíces pero para el mundo, para ser referentes como lo estamos siendo en el mundo de la moda", ha afirmado.

Con iniciativas como esta, según ha añadido, se reivindica "que Úbeda se convierta en esa capital de la moda". Al hilo, ha confiado en "que la gente pueda participar también hasta el 11 de julio en todas las actividades.

"Porque hay una programación paralela abierta al público, ya que aunque es muy importante la parte profesional interna de los 25 alumnos, también lo es esa programación que queremos que se abra al público y en la que la gente se sienta partícipe", ha explicado.

Por su parte, la alcaldesa ha mostrado su agradecimiento a la Diputación por promover una nueva edición de este campamento de moda en la ciudad de Úbeda y, por supuesto, a su "flamante hijo ilustre, Moisés Nieto, por aceptar un año más dirigir, programar y desarrollar este taller".

ARTE Y MONUMENTALIDAD

"Es una gran satisfacción que Úbeda, una ciudad tan artística, donde se respira el arte por los cuatro costados, con su gran monumentalidad reconocida por la Unesco, una declaración de la que celebramos hace unos días el 23 aniversario, en una faceta del arte como es también la moda, pues se ligue esa monumentalidad con la moda a través de este campamento de verano", ha declarado.

Olivares ha asegurado que, para el Ayuntamiento, "es una satisfacción prestar el espacio, participar en la organización y el desarrollo" del campamento "como una parte más por las facilidades que da la Diputación Provincial de Jaén".

Junto a ello, ha expresado su confianza en la buena marcha de esta nueva edición porque "los jóvenes y las jóvenes pasan con mucha ilusión por este taller, donde además tienen unos maestros y unos ponentes de primer nivel". En esta punto, ha querido destacar a los tres diseñadores ubetenses presentes: Marta Moreno, Tíscar Espadas y Moisés Nieto.

Este último, ha dicho esperar que este taller "sirva de escalón" a los participantes "para su formación profesional y para que de cara al futuro tengan los mayores éxitos posibles en ese camino profesional que ya han iniciado".

Finalmente, Nieto se ha mostrado "tremendamente contento y emocionado de volver a Úbeda para hacer este campamento que tanta ilusión nos genera, sobre todo viendo las caras de los chicos jóvenes que vienen aquí con ilusión de empezar esta semana llena de actividades".

OPORTUNIDAD

"Han llegado personas de toda Andalucía, incluso de Murcia y Albacete, eso me enorgullece, poder movilizarlos y que tengan unas actividades fuera de su rutina y vengan a Úbeda a disfrutarla, a conocerla, a compartir y a trabajar con otros jóvenes, me parece una oportunidad sin igual", ha señaldo.

El diseñador también ha dado las "gracias a la Diputación de Jaén por darle vida a este proyecto", sobre el que ha trasladado sus "ganas de ver resultados", reunirse con los diseñadores que van a llegar en dos o tres días, "compartir con ellos y disfrutar de la ciudad".

Entre esos creadores, Moisés Nieto ha citado a "Palomo Spain, una figura internacional, que viene el viernes a dar una conferencia y un cinefórum", o la socióloga Laura Suárez, que ofrecerá "una conferencia sobre moda y sociología".

Y ello sin olvidar a "las diseñadoras de Úbeda, Marta y Tíscar, con "una proyección en cuanto a la moda y la artesanía, incluso el arte" que les "va a venir muy bien a los alumnos". Asimismo, ha aludido a Javi y Claue, "dos chicos súper talentosos que visten a Rosalía y Aitana y a todas las figuras internacionales de la música". "Con lo cual tenemos un cartel que es envidiable para cualquier acción de este tipo", ha valorado.