Úbeda (Jaén) acoge la reunión del Consejo del Campus Sur de la UNED

Recepción al consejo del Campus Sur de la UNED - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

Úbeda ha acogido la reunión del Consejo del Campus Sur de la UNED, un encuentro de carácter anual en el que se han analizado las líneas de trabajo, los proyectos en marcha y los retos de futuro de la universidad en este ámbito territorial.

En la reunión han participado la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares; el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes; el rector de la UNED, Ricardo Mairal; y el director de la UNED en Jaén, Vicente Ruiz, junto a vicerrectores, equipos directivos y responsables de los distintos centros.

Para la alcaldesa de la celebración de este encuentro en la ciudad, supone "una apuesta muy firme de la UNED por la provincia de Jaén". En este sentido, ha destacado que Úbeda se consolida como una de las sedes principales del Campus Sur junto a Jaén.

Olivares ha subrayado además la importancia de estos días de trabajo, en los que se están "debatiendo y marcando líneas de futuro", y ha recordado la visita institucional realizada durante la mañana, en la que el rector ha conocido el Palacio Francisco de los Cobos, futura sede de la UNED en la ciudad.

Asimismo, ha trasladado el deseo de que los participantes, además de desarrollar su intensa agenda de trabajo, puedan conocer Úbeda, destacando su papel como "embajadores" de la ciudad para proyectar su imagen en el exterior.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén ha valorado la celebración de este consejo en Úbeda, a la que ha definido como "un enclave idóneo" para este tipo de encuentros por su riqueza patrimonial, cultural y gastronómica.

Reyes ha reafirmado el compromiso de la Diputación con la UNED, recordando que la institución provincial financia esta universidad "desde el minuto uno", consciente de su papel a la hora de garantizar el acceso a la educación superior en igualdad de oportunidades, especialmente para quienes necesitan compatibilizar sus estudios con la vida laboral o familiar.

Igualmente, ha reconocido los más de 40 años de implantación de la UNED en la provincia, destacando su capacidad de adaptación, su profesionalidad y su contribución al desarrollo social, afirmando que "si no existiera, habría que inventarla".

La intervención del presidente de la Diputación en este acto de bienvenida institucional ha finalizado con su invitación a las personas asistentes a esta reunión anual a "disfrutar de la excepcional oferta turística natural, cultural, monumental y gastronómica que ofrecen tanto la provincia jiennense como Úbeda, de la que ha dicho que "pocas ciudades habrá tan idóneas para celebrar un encuentro como este".

El rector de la UNED ha señalado que esta reunión constituye una cita clave para evaluar el grado de ejecución de los proyectos en marcha y definir la agenda del próximo curso académico, en un momento marcado por la modernización e innovación de la institución.

Mairal ha puesto en valor la ampliación de la oferta académica, con nuevos títulos como el grado en Inteligencia Artificial o programas de posgrado especializados, destacando que la universidad se encuentra en un proceso de transformación que afecta a todos sus ámbitos.

Asimismo, ha subrayado la importancia del centro de la UNED en Úbeda, que cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria y que, según ha indicado, es hoy "sinónimo de excelencia académica", fruto de la colaboración entre administraciones.

En este sentido, ha agradecido al Ayuntamiento de Úbeda y a la Diputación Provincial su apoyo, resaltando que los grandes proyectos se construyen desde la cooperación, el diálogo y la confianza entre instituciones.

La reunión del Consejo del Campus Sur de la UNED ha servido, en definitiva, para reforzar las alianzas entre administraciones y seguir avanzando en el objetivo común de acercar la educación universitaria a toda la ciudadanía.