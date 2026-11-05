La UNED inicia el curso 2026/2027 en Linares con más de 1.100 estudiantes en la provincia de Jaén

Apertura del curso 2026/2027 de la UNED en Linares, con la presencia del vicepresidente segundo de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

LINARES (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La sede de Linares del Centro Asociado 'Andrés de Vandelvira' de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Jaén ha acogido el acto de apertura del curso académico 2026/2027, que comienza con más de 1.100 estudiantes en la provincia. En el acto ha intervenido el vicepresidente segundo de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, quien ha destacado que la UNED es "una institución fundamental para la ciudad y también para toda la provincia de Jaén".

En su intervención, según ha trasladado la institución provincial en una nota, Perales ha mostrado su satisfacción porque esta universidad "siga creciendo cada año y ofrezca oportunidades de formación a más de mil estudiantes en toda la provincia, con una oferta que llega a personas de todos los municipios de Jaén".

En esta línea, el vicepresidente segundo de la Diputación ha señalado la importante labor educativa que desarrolla la UNED en la provincia jiennense y en su sede de Linares, así como su contribución al desarrollo de este territorio. "La educación es una herramienta esencial para generar oportunidades, para fijar el talento y construir un futuro mejor para toda la provincia y, en este caso, desde este centro, en Linares, también para mi ciudad", ha subrayado.

En total, la UNED cuenta en este curso académico con más de 1.100 alumnos entre las distintas sedes que posee en la provincia de Jaén y oferta una treintena de grados, a los que se suman másteres, enseñanza de idiomas, grados combinados, programas de doctorado y microtítulos.

La oferta académica de la sede linarense de la UNED en Jaén incluye distintos grados formativos, entre los que se encuentra el de Inteligencia Artificial que se ha incorporado este año. Además, es una de las sedes de la UNED Sénior, desde la que se ofrece formación a personas mayores de 55 años.

El investigador Pedro J. Magaña ha sido el encargado de ofrecer la lección inaugural del curso académico en esta sede linarense, que ha llevado por título 'Perder contra las máquinas, pero jugar mejor: lo que Linares y el ajedrez pueden enseñarnos sobre la IA'.

También en este acto, en el que han intervenido la concejala de Educación de Linares, María del Rosario Jódar, y el director del Centro Asociado 'Andrés de Vandelvira' de la UNED en la provincia de Jaén, Vicente Ruiz, se ha hecho entrega de reconocimientos a alumnado sénior de la UNED durante el anterior curso académico.