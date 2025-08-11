Valdepeñas de Jaén vuelve al Renacimiento con la celebración de las XXI Fiestas Realengas

JAÉN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Valdepeñas de Jaén vuelve a la época renacentista con la celebración del 15 al 17 de agosto de la vigésimo primera edición de las Fiestas Realengas, un evento organizado por el Ayuntamiento de esta localidad con el patrocinio de la Diputación de Jaén y con el que este municipio conmemora la concesión en 1558 por parte del rey Felipe II del Privilegio de Villa.

La vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha presentado junto a la alcaldesa de Valdepeñas de Jaén, Laura Nieto, y la concejala de Turismo de esta localidad, Maty Martos, el programa de "estas consolidadas fiestas que nos trasladan al siglo XVI a través de la celebración de distintas actividades destinadas a todos los públicos".

En esta línea, Medina ha puesto de relieve "la promoción turística que el consistorio valdepeñero realiza a través de las Fiestas Realengas, así como la implicación de los vecinos y las personas que se trasladan a esta localidad de la Sierra Sur, que transforman este municipio en auténtico escenario histórico donde se mezcla la tradición, la cultura y la diversión".

Por su parte, la alcaldesa de Valdepeñas, que ha agradecido a la Diputación "la colaboración que realiza año tras año para la celebración de este evento", ha incidido en la participación de los colectivos del municipio, así como de sus vecinos para la puesta en escena de una nueva edición de las Fiestas Realengas, "que cuentan en esta edición con un mayor número de actividades".

"Esta iniciativa nació con el fin de promocionar las tradiciones de Valdepeñas de Jaén, además de la gastronomía y los productos típicos de nuestro municipio, entre los que se encuentran el queso de Cortijo Carbonerillo, la miel de la Sierra de Chircales, la fresa de verano, los dulces de Santa Ana, el cordero o los distintos aceites de oliva ecológicos y de cosecha temprana", ha dicho Nieto.

El jueves, 14 de agosto, tendrá lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento valdepeñero los Pregones de las Villa, en los que se disertará sobre la historia y tradición de esta localidad de la comarca de la Sierra Sur.

Al día siguiente, desde el Molino Museo de Santa Ana, se dará el pistoletazo de salida a las XXI Fiestas Realengas con la celebración del tradicional pasacalles, que estará amenizado por el grupo de música Rinascista.

La Plaza Mayor de esta localidad, el Paseo de los Donantes y el Parque del Chorrillo serán sedes junto al Molino Museo de Santa Ana del grueso de actividades de esta programación, donde se llevarán a cabo visitas teatralizadas gratuitas, espectáculos de fuego, zancudos, acrobacias aéreas o cetrería, entre otras actividades. Además, el público podrá disfrutar de un mercado de productos típicos y de artesanía, así como de concursos de hortalizas, conservas, dulces típicos y degustaciones gastronómicas.