Villatorres (Jaén) estrena un espacio para el desarrollo de nuevas iniciativas emprendedoras

Visita al nuevo espacio 'coworking' creado en Villatorres. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Villatorres cuenta con un nuevo espacio 'coworking' destinado a fomentar el emprendimiento y el desarrollo de iniciativas empresariales.

La actuación ha supuesto una inversión cercana a los 50.000 euros, cofinanciados entre el Ayuntamiento de Villatorres y la Diputación, según se ha puesto de relieve en su reciente inauguración. Un acto al que han asistido el alcalde, Diego Calles, y el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, según ha informado este viernes en una nota la Administración provincial

Las nuevas instalaciones se han habilitado en una antigua nave de titularidad municipal, que ha sido rehabilitada y adaptada para albergar aulas formativas, espacios para encuentros empresariales, zonas de almacenamiento y aseos accesibles.

Carmona ha explicado que este proyecto ha sido posible gracias a la convocatoria de subvenciones que la Diputación de Jaén dirige a los ayuntamientos para la ejecución de proyectos de inversión que promuevan la actividad económica, enmarcada en el Plan de Empleo y Empresa.

"Este espacio va a dar cabida a cualquier persona que tenga una idea de negocio y quiera desarrollarla en su propio municipio", ha destacado. También ha señalado la oportunidad de esta iniciativa para la localidad, "al tratarse de un proyecto que incide directamente en la capacitación de los vecinos y vecinas y que favorece en el aumento de la empleabilidad y la generación de riqueza en el territorio".

Además de estas instalaciones, dentro de esta misma línea de ayudas, la Diputación destinará 30.000 euros para la puesta en funcionamiento de un espacio formativo en el Aula de la Naturaleza El Jilguero, ubicada en la población de Vados de Torralba.

En conjunto, ambas actuaciones suponen una inversión cercana a los 100.000 euros en este municipio. "Se trata de dos importantes intervenciones que generarán nuevas oportunidades de empleo, actividad económica y desarrollo local", ha concluido el diputado.