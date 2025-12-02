Los visitantes valoran con un 9,03 sobre 10 la oferta oleoturística de la provincia de Jaén

Presentación del estudio. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha presentado este martes los resultados de un detallado estudio sobre la experiencia oleoturística de los visitantes a la provincia de Jaén donde destaca el índice de reputación online que se sitúa en un 9,03 sobre un máximo de 10 puntos.

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha participado en Úbeda en la exposición de este análisis y la puesta en marcha del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) del Plan Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) OleotourJaén, que impulsa la Administración provincial y se financia con fondos europeos NextGenerationEU.

Para este estudio se han analizado más de 200 recursos turísticos gracias al 'big data' en forma de más de 64.000 opiniones compartidas por los usuarios en los principales portales de Internet desde enero de 2021 a agosto de 2025.

En esta muestra se han recogido datos relativos a todas las experiencias oleoturísticas que ofrece la provincia de Jaén, desde almazaras a oleotecas, pasando por museos, restaurantes o alojamientos, todos ellos vinculados al oleoturismo.

"Los tres sectores comparados presentan una elevada puntuación, especialmente los atractivos oleoturísticos, con un 9,54 sobre 10, seguidos de restaurantes, con un 9 y alojamientos, con un 8,83. Los restaurantes son los que acumulan un mayor volumen de opiniones, lo que refuerza su importancia en el conjunto de la reputación de los destinos turísticos que apuestan por la gastronomía", ha explicado Lozano.

Junto a las valoraciones, este estudio también constata que el turismo vinculado a la cultura del olivar y del aceite de oliva ayuda a desestacionalizar la actividad turística, ya que las opiniones 'on line' de los visitantes se distribuyen de manera muy homogénea a lo largo de todo el año.

"También nos ha permitido detectar una moderada diversificación en los mercados de origen de los visitantes, con un doce por ciento de oleoturistas internacionales en 2024 y una elevada concentración de actividad oleoturística en ciertos recursos", ha añadido.

El responsable de Promoción y Turismo, además, ha puesto el acento en las cuestiones más repetidas por los visitantes, quienes resaltan la experiencia y la recomiendan, el trato personal y amable en el servicio o la calidad del aceite.

VISOR DE DATOS

Este informe se integrará como uno de los cuadros de mandos digitales interactivos en el visor de datos del SIT OleotourJaén y quedará disponible a través de internet. Este sistema permitirá conocer la evolución y el desarrollo del oleoturismo en la provincia, la consecución de los objetivos del plan y en general, del sector oleoturístico.

"El visor de datos ayudará al sector en la toma de decisiones informadas a partir del conocimiento de los patrones de oferta y demanda, de tal forma que se avance en una gestión sostenible de las empresas oleoturísticas", ha detallado el diputado.

En esta línea, se contempla la formación y sensibilización sobre la importancia de la cultura de los datos, dirigida al sector empresarial e institucional implicado en el proyecto OleotourJaén. Es el caso de jornadas como la celebrada este martes en el Centro de Interpretación del Olivar y del Aceite de Oliva, en Úbeda, donde ha tenido lugar un taller práctico en gestión de la reputación 'on line'.

La puesta en marcha del Sistema de Inteligencia Turística del PSTD OleotourJaén es una de las acciones recogidas en este Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que pone el foco en el potencial de la provincia de Jaén como destino oleoturístico.

MIRADORES Y SENDEROS

En el marco de este plan, dotado con 4,5 millones de euros, se llevan a cabo distintos proyectos como la creación de una red de miradores que permitan al visitante disfrutar del paisaje del olivar o la ejecución de una red de senderos experienciales.

Entre ellos, se encuentra el Camino Natural Vía Verde del Aceite, en el que se incluyen distintas actuaciones para la mejora de infraestructuras y equipamientos cicloturistas como el hangar de Martos o el quiosco de Alcaudete.

La recuperación de la almazara romana de los Robles, en Jaén, o la ampliación del Centro del Olivar y el Aceite de Úbeda son otras de las acciones contempladas en este plan, que también incluye un programa de excelencia gastronómica con los chefs del aceite.