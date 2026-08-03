El 15% de la financiación concedida al sector privado por Unicaja en 2026 incorpora criterios ESG

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SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 15% de la nueva financiación concedida por Unicaja al sector privado durante el primer semestre de 2026 incorpora criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG), reflejando el avance de la sostenibilidad como uno de los ejes de desarrollo de negocio de la entidad.

Según ha señalado la entidad bancaria en una nota de prenas, la cartera de financiación sostenible dirigida a empresas registra un crecimiento en el año del 11%, impulsada por soluciones vinculadas a la transición energética, la eficiencia y la transformación de la actividad productiva.

Durante el semestre, Unicaja reforzó, además, su estrategia de financiación sostenible mediante una emisión verde de 700 millones de euros, que registró una elevada demanda por parte de los inversores.

Así, la sostenibilidad forma parte de la actividad ordinaria de la entidad e integra tanto la financiación de proyectos con impacto ambiental positivo como el acompañamiento a empresas y particulares en sus procesos de transformación. En este ámbito, el 77% de los fondos de inversión comercializados por la entidad está clasificado como artículo 8 o 9, de acuerdo con la normativa europea de divulgación financiera sostenible.

Por ello, el compromiso con la sostenibilidad se integra en el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja y forma parte de su modelo de negocio y de su estrategia corporativa, integrando en su actividad financiera criterios ESG.

En este sentido, la entidad continúa impulsando la financiación sostenible como uno de los ejes de su planificación estratégica, con el objetivo de acompañar a sus clientes en la transición energética y fomentar inversiones que contribuyan a mitigar el cambio climático y a avanzar hacia una economía más sostenible.

Dentro de su estrategia de sostenibilidad y compromiso social, Unicaja mantiene una apuesta decidida por facilitar el acceso a la primera vivienda, especialmente entre los jóvenes y otros colectivos prioritarios, mediante la suscripción, renovación y ampliación de acuerdos de colaboración con distintas comunidades autónomas. Estas iniciativas refuerzan el papel de la entidad como agente comprometido con el desarrollo social y la inclusión financiera.

Paralelamente, el banco continúa ampliando y adaptando su oferta de productos y soluciones con criterios ESG, impulsando proyectos e inversiones con impacto positivo en el entorno.

Entre estas iniciativas, destacan las líneas de financiación destinadas a la rehabilitación energética de viviendas y edificios, la movilidad eficiente, el apoyo a la transformación del sector agroalimentario y las soluciones diseñadas para ayudar a familias y empresas a afrontar los efectos derivados de fenómenos meteorológicos adversos y otras emergencias naturales.

Con ello, Unicaja acompaña a sus clientes en la adopción de modelos más eficientes, competitivos y respetuosos con el entorno, contribuyendo al desarrollo económico y social de los territorios en los que opera.

Unicaja cuenta, asimismo, con una Política de Sostenibilidad alineada con el Acuerdo de París, los Principios del Pacto Mundial, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Además, está adherida al Compromiso Colectivo para la Acción Climática (COP25) y a los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas.