La Junta de Andalucía pide una reunión "urgente" al Ministerio para buscar solución al "atasco permanente" de la AP-4

Retenciones a la altura de Dos Hermanas (Sevilla) provocadas por un accidente de tráfico: A 13 de julio de 2026 en Dos Hermanas, Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha solicitado este sábado una reunión "urgente" con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para buscar soluciones a corto plazo en vías como la AP-4, las cuales, según el consejero, se han convertido en "atascos permanentes".

En un mensaje publicado en la red social X, consultado por Europa Press, Muñoz-Atanet ha reaccionado a las retenciones producidas en diferentes vías andaluzas como consecuencia de la Operación Especial de Tráfico por la segunda operación salida del verano, y ha pedido la reunión con el ministro. "Los andaluces merecen soluciones", ha añadido.

En contexto, la Dirección General de Tráfico prevé 1,22 millones de desplazamientos en Andalucía durante este fin de semana. Precisamente, estos movimientos han llegado a provocar 20 kilómetros de retenciones en esta vía durante la jornada. Actualmente, la DGT ha confirmado a Europa Press, que las vías andaluzas no registran incidencias a las 17,00 horas, a excepción de 4 kilómetros de retenciones en la autovía A-4 sentido Cádiz.

Este fin de semana es el primero en el que la autopista AP-4 ha ampliado su arcén a 8 kilómetros con el objetivo mejorar la fluidez del tráfico a partir de este fin de semana, de cara a los desplazamientos en el tramo previo a la salida del enlace de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), en sentido a Cádiz, para garantizar la seguridad vial y mejorar la fluidez de la circulación en determinados tramos de carretera y periodos.

Asimismo, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha defendido esta pasada semana, la actuación estatal en la autopista A-4, con la que ha afirmado que espera que "deje de ser lo que es hoy" y se convierta en la "vía del sur de la provincia de Sevilla".

Por su parte, el PP y la CES criticaron el proyecto de la nueva autopista, calificado de ser una actuación "claramente insuficiente", donde quedarán fuera los accesos a Cádiz, y que "debería ir acompañada del desdoble de la A-471 en dirección a Chipiona".