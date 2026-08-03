Von der Leyen explica a Sánchez que la UE debe "hacer más" en las fronteras y aboga por una "rigurosa vigilancia"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, durante la Cumbre del MED9, a 11 de octubre de 2024, en Pafos (Chipre) - Pool Moncloa/Fernando Calvo - Archivo

BRUSELAS, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la crisis migratoria registrada en Ceuta por las llegadas masivas desde Marruecos deja claro que la UE debe "hacer más" en sus fronteras exteriores, para lo cual aboga por una "rigurosa vigilancia" y "barreras físicas cuando sea necesario", y también ha garantizado que la Unión Europea no aceptará ningún intento de utilizar la migración irregular como "instrumento de presión" contra un Estado miembro, q

"Hemos sido firmes al afirmar que la Unión Europea no aceptará entradas ilegales. Tampoco puede aceptar ningún intento de utilizar la migración ilegal como medio para ejercer presión sobre un Estado miembro", sostiene la conservadora alemana en una carta dirigida al presidente del Gobierno a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que subraya que la protección de las fronteras del bloque es una "responsabilidad europea compartida" necesaria para "preservar la integridad del espacio Schengen.

BARRERAS FÍSICAS DÓNDE SEA NECESARIO

Von der Leyen sostiene que la crisis de Ceuta deja claro que la UE debe "hacer más" para fortalecer el control fronterizo en los puntos críticos, con "una vigilancia rigurosa y el uso de barreras físicas cuando sea necesario", y apuesta por redoblar los esfuerzos en prevenir las llegadas irregulares, reforzar la cooperación con terceros países, desarrollar sistemas de alerta temprana, desmantelar las redes de tráfico de migrantes y acelerar los retornos.

"Quiero agradecerle su carta y felicitarle por la rápida gestión de los retornos de quienes entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos", señala la presidenta comunitaria, que elogia la actuación de las autoridades españolas y marroquíes por impedir movimientos posteriores hacia la Península y el resto de Europa y ofrece apoyo financiero y operativo de la UE, incluido un posible refuerzo de Frontex en el enclave español, así como la asistencia de Europol y de la Agencia de Asilo.