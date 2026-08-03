Más Madrid reclama a la Comunidad una mesa de seguimiento ante los nuevos desalojos de vecinos en San Fernando

Inmuebles de la calle Nazario Calogne de San Fernando de Henarees - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha enviado una carta al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, para reclamarle una mesa de seguimiento con presencia del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y todos los partidos ante los nuevos desalojos de vecinos en la localidad.

En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, la responsable de Transportes de la formación regionalista, María Acín, ha mostrado su preocupación por los nuevos traslados que afectan a varios números de la calle Nazario Calonge.

Estos fueron comunicados el pasado martes por el Consistorio, que había declarado "situación de ruina física inminente" de los inmuebles de los números 14, 16 y 18 ante la "existencia de afecciones que pueden poner en riesgo la seguridad de las personas".

A pesar de que, como subraya Acín en la carta, desde el Ejecutivo regional se ha indicado que la responsabilidad de estos daños recaen en una fuga responsabilidad del Canal de Isabel II, ha recordado que precisamente esta vía sanfernandina ha sido intervenida en reiteradas ocasiones por el Gobierno autonómico a raíz de los problemas generados por la ampliación de la L7B de Metro.

"La sensación de inseguridad de los vecinos y vecinas también se ha visto aumentada al ver circular trenes manchados en las últimas semana", ha señalado la responsable de transportes de Más Madrid.

La formación ha destacado cómo, además, la crisis de la L7B ha impactado directamente sobre la salud mental de los vecinos tras años de incertidumbre que derivaron en casas derruidas por la inestabilidad del suelo y la sustitución de la 'zona 0' por un parque.

Ante esta situación compleja, Más Madrid ha reclamado que se constituya y se convoque con "urgencia" la citada mesa de seguimiento con el objetivo de que todos los actores --regionales y locales-- están "informados de primera mano de la situación" y poder "abordarla de forma conjunta".