Crisis migratoria en Ceuta, en directo: última hora de la entrada a nado desde Marruecos y la situación en la frontera

Cientos de personas cruzan a nado a Ceuta desde Marruecos con una multitud esperando al otro lado de la frontera, en Ceuta (España), a 30 de julio de 2026. - EUROPA PRESS - GABRIELA SARDÁ NÚÑEZ

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a lo largo de la mañana de este jueves a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón, y una multitud está esperando al otro lado de la frontera para poder entrar en la ciudad autónoma de la misma manera. En la última semana lo han hecho ya más de 2.000 migrantes.

La Guardia Civil se encuentra desplegada en la frontera sur para frenar el flujo de entradas. La Delegación del Gobierno ha asegurado que la Gendarmería marroquí está colaborando. Sin embargo, fuentes de la benemérita en la ciudad aseguran que la ayuda es superficial y no logra contener la presión.

Sigue en directo la entrada de migrantes a Ceuta desde Marruecos: