Juanma Moreno - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, participará este sábado 11 de abril en Granada, en la presentación de las ocho candidaturas provinciales del partido para las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Según han trasladado a Europa Press fuentes del PP-A, está prevista la intervención de Moreno, que encabeza la lista por Málaga y, con toda probabilidad, de los número uno de las otras siete listas provinciales. Asistirán al acto, cuyo lugar en la capital granadina aún está por concretar, todos los componentes de las ocho candidaturas, en las que se incluyen los trece consejeros del Gobierno de Juanma Moreno.

Este acto se desarrollará después de que el Comité Electoral del PP-A aprobara ayer miércoles las candidaturas completas de cada una de las ocho provincias.

Las listas electorales están encabezadas por Ramón Fernández-Pacheco, la de Almería; Antonio Sanz, la de Cádiz; Antonio Repullo, la de Córdoba; Rocío Díaz, la de Granada; Loles López, la de Huelva; Lina García, la de Jaén; Juanma Moreno, la de Málaga, y Patricia del Pozo, la de Sevilla.



