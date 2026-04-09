El IES Diego de Guzmán y Quesada de Huelva participa en las STEM Racing Fórmula

Un equipo del IES Diego de Guzmán y Quesada de Huelva integrado por seis alumnos participa por primera vez en el proyecto STEM Racing supported by Formula 1. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del IES Diego de Guzmán y Quesada de Huelva integrado por seis alumnos participa por primera vez en el proyecto STEM Racing supported by Formula 1, un innovador programa internacional en el que los estudiantes construyen y compiten con un prototipo a escala de un coche de Fórmula1, replicando el trabajo que desarrolla una escudería profesional.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la presentación de los equipos andaluces tendrá lugar este jueves en Jerez (Cádiz), donde los próximos días 20 y 21 de mayo se desarrollará la competición en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Se trata de un proyecto que integra de manera práctica y motivadora las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Además, fomenta la creatividad, la capacidad de resolución de problemas, la innovación y el trabajo en equipo entre los estudiantes.

De toda Andalucía participan 180 alumnos de entre nueve y 19 años que desarrollan un proyecto completo e interdisciplinar. El alumnado se enfrenta al reto de diseñar, construir y poner a prueba un coche de Fórmula 1 en miniatura impulsado por aire comprimido, aplicando los conocimientos teóricos a una experiencia real y emocionante, que requiere, además, el manejo de herramientas digitales de diseño (CAD), simulación aerodinámica (CFD) y fabricación aditiva (impresión 3D).

De esta forma, el programa constituye un escenario de aprendizaje en el que convergen competencias técnicas, digitales y transversales como la comunicación, el liderazgo, la organización del trabajo o el emprendimiento.

Compiten 30 equipos andaluces de 27 centros educativos y cada uno de ellos funciona como una pequeña empresa tecnológica y deportiva, pues los alumnos realizan tareas que van desde la búsqueda del nombre e identidad visual de la marca, hasta el plan de comunicación y la colaboración de patrocinios, pasando por estrategia de trabajo, reparto de roles, fijación y evaluación de objetivos, cronograma y memoria técnica.

Por ello, este programa educativo, de prestigio internacional, supone una oportunidad única para que los centros docentes andaluces se sitúen en la vanguardia de la innovación educativa, fomentando entre su alumnado una experiencia que combine rigor científico, desarrollo competencial y proyección internacional.

Al mismo tiempo, STEM Racing supported by Formula 1 es "una herramienta clave" para despertar vocaciones científicas y tecnológicas, al acercar el conocimiento aplicado al alumnado y estrechar el vínculo entre el currículo académico y los retos de la sociedad actual. El programa está dirigido al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, con una participación adaptada a tres niveles de especialización: Entry, Development y Professional.

Cada equipo contará con dos docentes responsables, especialistas en áreas STEM, quienes, tras recibir una formación específica, liderarán las escuderías integradas por un máximo de seis estudiantes en la fase regional. Finalmente, la evaluación del proyecto mide dimensiones distintas del aprendizaje y del desempeño del equipo y el resultado del trabajo depende de un equilibrio entre calidad técnica, rapidez, creatividad, organización y capacidad de comunicación.

El programa STEM Racing forma parte de una estrategia enfocada a modernizar el sistema educativo, fomentar vocaciones STEM y preparar al alumnado para los retos del futuro. Además, su proyección internacional refuerza el prestigio del programa y lleva a los estudiantes a participar en una comunidad global de la innovación educativa vinculada a la ingeniería y a los deportes de motor.