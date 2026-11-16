Hasta 28 aceites de oliva virgen extra de la provincia de Jaén, entre los 100 mejores del mundo, según la guía Evooleum

Imagen de la guía - EVOOLEUM

JAÉN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén y la comunidad autónoma de Andalucía han vuelto a consolidar su liderazgo internacional en el sector del aceite de oliva virgen extra (AOVE).

La undécima edición de la Guía Evooleum 2027, que recoge los 100 mejores aceites del planeta, ha situado a España como la gran protagonista del ranking con 68 zumos de aceituna seleccionados, de los cuales 45 son de origen andaluz y 28 de la provincia de Jaén.

El AOVE jiennense El Santuario de Mágina Selección Temprana, un monovarietal de la variedad picual, ha logrado situarse en el sexto lugar del exclusivo TOP10 mundial tras obtener una calificación de 95 puntos por parte del jurado de los Evooleum Awards.

El podio global de esta campaña 2025/26 está liderado por el virgen extra italiano Di Molfetta Frantoiani di Coratina (97 puntos), seguido por el también italiano Monini Monocultivar Coratina Bio (96 puntos) y el español Oleum Hispania Nature Premium Pajarera (96 puntos). En total, el TOP10 de los galardones cuenta con cinco aceites españoles, tres italianos, uno croata y uno sudafricano.

La representación española en el TOP100 de la guía --que abarca productores de once países como Italia, Portugal, Brasil, Croacia, Jordania, Turquía, Grecia, Marruecos, Francia y Sudáfrica-- evidencia la hegemonía de los olivares del sur de España.

De los 68 aceites españoles incluidos en la lista, 45 proceden de Andalucía, seguidos a gran distancia por los diez originarios de Castilla-La Mancha. Asimismo, el listado general destaca por la calidad y sostenibilidad de sus propuestas, al incluir 35 vírgenes extra ecológicos y 36 amparados bajo una Denominación de Origen Protegida (DOP).

En esta undécima edición, el manual incorpora un recetario exclusivo de tacos elaborado por el chef mexicano Enrique Olvera, además de reportajes sobre restaurantes entre olivos, nuevas tendencias de consumo y análisis científicos sobre los beneficios del AOVE para la salud cardiovascular, metabólica y cerebral.

Con una periodicidad anual y edición bilingüe en castellano e inglés, la guía se distribuye en más de 2.000 restaurantes con estrella Michelin, establecimientos de la lista 'The World's 50 Best Restaurants', escuelas de cocina y tiendas gourmet de todo el mundo.